30 років з моменту інавгурації. Соратник Кучми розказав про найефективнішу спецоперацію Росії

Роман Безсмертний: «Справа Гонгадзе – це робота російських спецслужб»

На початку 2000-х років Володимир Путін усвідомив, що Україна – не Росія, а Кучма – не Лукашенко, і почав реалізовувати сценарій дискредитації. До такої думки схиляються тодішні соратники другого президента України Леоніда Кучми у матеріалі «Главкома».

У 1999 році Кучма переобрався на другий президентський термін, а хворий Єльцин вже за кілька місяців передав владу на той час непримітному прем’єр-міністру Путіну. Проте майбутній диктатор одразу почав розуміти, що з України не вдасться зробити Росію, а з Кучми – Лукашенка.

Як вважає український дипломат Роман Безсмертний, який у часи Кучми був представником президента у Раді, відразу почав реалізовуватися сценарій дискредитації. Мова про вбивство редактора «Української правди» Георгія Гонгадзе, яке сталося 16 вересня 2000-го, звинувачення у якому адресувалися Леоніду Кучмі.

«Щодо справи Гонгадзе, то моїм переконанням було – це робота російських спецслужб. Я бачив, як на шию Лукашенка так само накидували зашморг та затягували його. Надто вже за шаблоном все відбувалося», – зауважує Безсмертний, котрий за кілька років після описуваних подій працював послом України в Білорусі.

Зазначається, що у компрометації Леоніда Кучми, недовіри до нього на Заході, протестах в Україні та політичній кризі – вигодонадобувачем від комплексу проблем, що виникли у другого президента у зв’язку з «касетним скандалом», була лише Росія. Так як Кремль прагнув повернути Україну до своєї сфери впливу.

Наразі історики та експерти впевнені: спроба у 2003 році загарбати острів Тузла в Чорному морі була перевіркою готовності Києва до силового опору. Відомо, що Кучма тоді дав вказівку боронити острів, перервав свій візит до Південної Америки і особисто прибув на Тузлу. Військові згадують, що президент, спілкуючись із прикордонниками в щойно виритих окопах, серйозно запитав у одного з них: «Ти готовий стріляти у росіян?». Тоді Тузла залишилася під контролем України, а будівництво дамби зупинилося.

Нагадаємо, 19 липня 1994-го Леонід Кучма у Верховній Раді склав присягу на вірність Україні.

До слова, Кучма наголошував, що протистояння на Тузлі 2003-го певною мірою дозволяє уявити, як могли би повернутися події, якби Україна мала рішучість дати Росії відсіч у Криму в березні 2014-го. Кучма підкреслив, що на Тузлі українці першими у світі змусили Путіна зупинитися та відступити. Але Тузла не стала уроком i моделлю для України у 2014-му.

Раніше в інтерв'ю The Guardian експрезидент України Леонід Кучма розповів, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він з дружиною Людмилою був в центрі Києва і не вірив, що Путін дійсно наважиться піти на Київ. «Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити», – сказав Кучма.

За його словами, метою Путіна було не лише захоплення землі, а й знищення «концепції» самої України як «конкурентної альтернативи Росії».