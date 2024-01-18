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Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
Колишній президент Леонід Кучма з дружиною Людмилою
фото: unian.net

Колишній президент із дружиною перебувають в Україні

Експрезидент України Леонід Кучма разом зі своєю дружиною перебуває у себе вдома у Києві. Про це у Facebook повідомила прессекретарка колишнього очільника країни Дарка Оліфер. Інформація була оприлюднена на запитання користувачів, яких цікавило місце перебування колишнього глави держави. Питання було озвучено у коментарях під повідомленням Оліфер про те, Леонід Кучма привітав із 85-річчям свого друга та соратника Володимира Горбуліна – державного діяча, політика й ученого.

«Інколи здається, що я дружу з Володимиром Горбуліним все життя. Насправді – не все, але навіть у ті шістдесят з гаком років, що ми з ним дружимо, вмістилося кілька епох. Ми познайомилися ще на світанку космічної ери і присвятили ракетам три десятиріччя. Потім разом з ним ми відкривали космічну епоху вже незалежної України, і це було лише однією з наших справ зі створення найважливіших основ нашої держави, її міцного фундаменту», – зазначив Кучма.

Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність фото 1

Експрезидент додав, що Горбулін – дуже різнобічна людина, про що свідчить сам перелік його посад та напрямків відповідальності. Він очолював Раду національної безпеки та оборони, український ВПК, займався питаннями реформування військ та євроатлантичної інтеграції.

«І це – лише у роки мого президентства. Адже потім була ще наукова діяльність на найвищому рівні, тепер ще й письменництво. Згадаю ще один важкий майданчик, де нам довелося знову попрацювати разом. Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі – це вже коли почалася епоха такої довгої війни України за незалежність і волю», - підкреслив експрезидент.

Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність фото 2

Леонід Кучма заявив, що дружить з Володимиром Горбуліним майже все життя і це не завжди було «співом в унісон». За його словами, «дружба – це не коли люди в усьому згодні, а коли вони один одного доповнюють– навіть у суперечках».

Колишній очільник України привітав свого друга із ювілеєм
Колишній очільник України привітав свого друга із ювілеєм
Дарка Оліфер/Facebook

Кучма і Горбулін познайомилися 1962 року під час роботи у КБ «Південне». У 1992 році Горбулін очолив Національне космічне агентство України. Коли Кучму вперше було обрано президентом України, він призначив Горбуліна главою Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, колишній президент України розповів, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він з дружиною Людмилою був в центрі Києва і не вірив, що Путін дійсно наважиться піти на Київ. «Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити», – сказав експрезидент.

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Теги: день народження президент політика Леонід Кучма

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