Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність

Колишній президент із дружиною перебувають в Україні

Експрезидент України Леонід Кучма разом зі своєю дружиною перебуває у себе вдома у Києві. Про це у Facebook повідомила прессекретарка колишнього очільника країни Дарка Оліфер. Інформація була оприлюднена на запитання користувачів, яких цікавило місце перебування колишнього глави держави. Питання було озвучено у коментарях під повідомленням Оліфер про те, Леонід Кучма привітав із 85-річчям свого друга та соратника Володимира Горбуліна – державного діяча, політика й ученого.

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«Інколи здається, що я дружу з Володимиром Горбуліним все життя. Насправді – не все, але навіть у ті шістдесят з гаком років, що ми з ним дружимо, вмістилося кілька епох. Ми познайомилися ще на світанку космічної ери і присвятили ракетам три десятиріччя. Потім разом з ним ми відкривали космічну епоху вже незалежної України, і це було лише однією з наших справ зі створення найважливіших основ нашої держави, її міцного фундаменту», – зазначив Кучма.

Експрезидент додав, що Горбулін – дуже різнобічна людина, про що свідчить сам перелік його посад та напрямків відповідальності. Він очолював Раду національної безпеки та оборони, український ВПК, займався питаннями реформування військ та євроатлантичної інтеграції.

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«І це – лише у роки мого президентства. Адже потім була ще наукова діяльність на найвищому рівні, тепер ще й письменництво. Згадаю ще один важкий майданчик, де нам довелося знову попрацювати разом. Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі – це вже коли почалася епоха такої довгої війни України за незалежність і волю», - підкреслив експрезидент.

Леонід Кучма заявив, що дружить з Володимиром Горбуліним майже все життя і це не завжди було «співом в унісон». За його словами, «дружба – це не коли люди в усьому згодні, а коли вони один одного доповнюють– навіть у суперечках».

Колишній очільник України привітав свого друга із ювілеєм Дарка Оліфер/Facebook

Кучма і Горбулін познайомилися 1962 року під час роботи у КБ «Південне». У 1992 році Горбулін очолив Національне космічне агентство України. Коли Кучму вперше було обрано президентом України, він призначив Горбуліна главою Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, колишній президент України розповів, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він з дружиною Людмилою був в центрі Києва і не вірив, що Путін дійсно наважиться піти на Київ. «Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити», – сказав експрезидент.