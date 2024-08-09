Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гарріс підкуповує виборців? Трамп «розкрив» схему

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Гарріс підкуповує виборців? Трамп «розкрив» схему
Трамп накинувся із політичними звинуваченнями на Гарріс
фото із відкритих джерел

Трамп продовжує критикувати нову суперницю на виборах

Колишній президент США Дональд Трамп виступив із критикою віце-президента Камали Гарріс, звинувативши її у «куплених» учасниках її передвиборчих мітингів. Про це пише New York Post.

«Якщо у Камали Гарріс на мітингу тисяча людей, то преса божеволіє і говорить про те, який він масштабний, а вона просто проплачує натовп», – заявив Трамп.

Повідомляється, що минулого місяця співробітники офісу кампанії кандидата від Демократичної партії Камали Харріс стверджували, що вона зібрала приблизно 10 тис. осіб у конференц-центрі Університету штату Джорджія.

Цього ж дня Гарріс підтвердила, що проведе дебати із Трампом 10 вересня. Трамп у четвер також заявив, що його передвиборчий штаб погодився на дебати кандидатів на посаду віцепрезидентів на каналі CBS News.

Трамп до цього виступав із критикою Гарріс. 27 липня він назвав її невдалою віцепрезиденткою, «бродягою», а також розкритикував її політику з питань імміграції та кримінального правосуддя. Крім цього, Трамп заявив, що вона «не любить євреїв» і призначить «марксистів» у Верховний суд, щоб позбавити американців релігійної свободи. 23 липня Трамп під час пресконференції заявив, що Гарріс зруйнує країну, якщо прийде до влади. Він заявив, що вона є радикальним лівим політиком.

Нагадаємо, кандидат на пост президента США від республіканців Дональд Трамп висловив нетерпіння перед майбутніми теледебатами з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. Трамп озвучив ці очікування під час зустрічі з пресою у своєму маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді в четвер.

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден відмовився від участі у передвиборчих перегонах і підтримав висування  віцепрезидентки Камали Гарріс як кандидат від Демократичної партії. При цьому глава держави наголосив, що не збирається достроково йти у відставку.

Читайте також: Байден сумнівається, що передача влади у США буде мирною, якщо Трамп програє

Теги: США Дональд Трамп вибори у США президент дебати Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Моді зустрівся із Путіним у Москві
Путін ухвалив «велике рішення» під час зустрічі прем'єром Індії – NDTV
9 липня, 12:36
Трамп після замаху пообіцяв, що ніколи не здасться
Трамп зробив заяву після замаху
14 липня, 11:09
На американському сайті компанії Kaspersky вже припинено продаж антивірусів і засобів кібербезпеки
Виробник програмного забезпечення Kaspersky йде з ринку США
16 липня, 13:28
На думку російського політика, до замаху на Трампа причетні українські спецслужби
Колаборант із Сімферополя знайшов у замаху на Трампа «український слід»
14 липня, 15:50
Трамп заявив, що лише Бог врятував його «від немислимого»
Трамп після пережитого замаху анонсував новий виступ на з’їзді республіканців
14 липня, 17:58
Зеленський не відкидає можливості особистого спілкування з диктатором Путіним
Зеленський зробив заяву щодо можливої зустрічі з Путіним
21 липня, 17:29
Президент США провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками
Стало відомо, як Байден ухвалив рішення про зняття кандидатури з виборів
22 липня, 05:18
У Туреччині відбувся обмін ув'язненими між Росією та Заходом
Стало відомо, хто зіграв вирішальну роль в обміні ув’язненими між Заходом та Росією
1 серпня, 21:53
Хантер Байден потрапив у новий скандал
Прокуратура США висунула звинувачення сину Байдена
Вчора, 21:15

Політика

Гарріс підкуповує виборців? Трамп «розкрив» схему
Гарріс підкуповує виборців? Трамп «розкрив» схему
Російський олігарх Дерипаска назвав війну в Україні «божевільною» та закликав до миру
Російський олігарх Дерипаска назвав війну в Україні «божевільною» та закликав до миру
Арештувати Путіна? Мексика відреагувала на прохання України
Арештувати Путіна? Мексика відреагувала на прохання України
Гарріс і Трамп домовилися про дебати – ABC News
Гарріс і Трамп домовилися про дебати – ABC News
Трамп з нетерпінням чекає на дебати з Гарріс
Трамп з нетерпінням чекає на дебати з Гарріс
Путін запровадив новий бонус для тих, хто піде на війну в Україну
Путін запровадив новий бонус для тих, хто піде на війну в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Відключення світла повертаються. «Укренерго» внесло зміни у графіки 8 серпня
9764
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7892
Поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата забороненої ОПЗЖ (оновлено)
7682
Філатов шокований поведінкою громадян під час тривоги
7285
«Ніби на чужинському острові з дикунами». Відома мовознавиця про враження від Одеси
5517
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Вчора, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Вчора, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Вчора, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Вчора, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
7 серпня, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
7 серпня, 17:26

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua