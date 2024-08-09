Гарріс підкуповує виборців? Трамп «розкрив» схему

Трамп продовжує критикувати нову суперницю на виборах

Колишній президент США Дональд Трамп виступив із критикою віце-президента Камали Гарріс, звинувативши її у «куплених» учасниках її передвиборчих мітингів. Про це пише New York Post.

«Якщо у Камали Гарріс на мітингу тисяча людей, то преса божеволіє і говорить про те, який він масштабний, а вона просто проплачує натовп», – заявив Трамп.

Повідомляється, що минулого місяця співробітники офісу кампанії кандидата від Демократичної партії Камали Харріс стверджували, що вона зібрала приблизно 10 тис. осіб у конференц-центрі Університету штату Джорджія.

Цього ж дня Гарріс підтвердила, що проведе дебати із Трампом 10 вересня. Трамп у четвер також заявив, що його передвиборчий штаб погодився на дебати кандидатів на посаду віцепрезидентів на каналі CBS News.

Трамп до цього виступав із критикою Гарріс. 27 липня він назвав її невдалою віцепрезиденткою, «бродягою», а також розкритикував її політику з питань імміграції та кримінального правосуддя. Крім цього, Трамп заявив, що вона «не любить євреїв» і призначить «марксистів» у Верховний суд, щоб позбавити американців релігійної свободи. 23 липня Трамп під час пресконференції заявив, що Гарріс зруйнує країну, якщо прийде до влади. Він заявив, що вона є радикальним лівим політиком.

Нагадаємо, кандидат на пост президента США від республіканців Дональд Трамп висловив нетерпіння перед майбутніми теледебатами з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. Трамп озвучив ці очікування під час зустрічі з пресою у своєму маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді в четвер.

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден відмовився від участі у передвиборчих перегонах і підтримав висування віцепрезидентки Камали Гарріс як кандидат від Демократичної партії. При цьому глава держави наголосив, що не збирається достроково йти у відставку.