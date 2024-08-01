Гарріс прокоментувала висловлювання Трампа про її расову приналежність

Гарріс заявила, що «американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду»

«Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас, вони є важливим джерелом нашої сили»», – Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відреагувала на слова кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа про її расову приналежність, назвавши висловлювання «старим шоу». Про це повідомляє CNN.

«Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічній зустрічі Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те саме старе шоу – розкол і неповага. Дозвольте мені лише сказати, що американський народ заслуговує на краще», – йдеться у заяві.

Віцепрезидентка зауважила, що «американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду» й «не реагує на ворожість і гнів».

«Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас, вони є важливим джерелом нашої сили»», – сказала Гарріс.

Нагадаємо, що раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив віцепрезидентку Камалу Гарріс у тому, що вона ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою. Про це він заявив на зібранні Національної асоціації чорношкірих журналістів у Чикаго.

Раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп різко висловився про ймовірну кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Зокрема, Трамп, критикуючи Камалу Гарріс, вдався до образ.

«Камалу Гарріс можна описати двома словами: зла і тупа. Це погана комбінація», – сказав він.

Нагадаємо, Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців.