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Гарріс прокоментувала висловлювання Трампа про її расову приналежність

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Гарріс прокоментувала висловлювання Трампа про її расову приналежність
Гарріс заявила, що «американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду»
фото: Reuters

«Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас, вони є важливим джерелом нашої сили»», – Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відреагувала на слова кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа про її расову приналежність, назвавши висловлювання «старим шоу». Про це повідомляє CNN.

«Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічній зустрічі Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те саме старе шоу – розкол і неповага. Дозвольте мені лише сказати, що американський народ заслуговує на краще», – йдеться у заяві.

Віцепрезидентка зауважила, що «американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду» й «не реагує на ворожість і гнів».

«Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас, вони є важливим джерелом нашої сили»», – сказала Гарріс.

Нагадаємо, що раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив віцепрезидентку Камалу Гарріс у тому, що вона ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою. Про це він заявив на зібранні Національної асоціації чорношкірих журналістів у Чикаго.

Раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп різко висловився про ймовірну кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Зокрема, Трамп, критикуючи Камалу Гарріс, вдався до образ.

«Камалу Гарріс можна описати двома словами: зла і тупа. Це погана комбінація», – сказав він.

Нагадаємо, Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців.

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Теги: Камала Гарріс Дональд Трамп вибори вибори у США США президент

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