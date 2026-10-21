«Лікують мою душу». Ірина Федишин показала, як сини підтримують її після трагедії (фото)

Ірина Федишин подякувала за підтримку чоловіку, батькам та рідним

Українська співачка Ірина Федишин розповіла, як її родина підтримує її після втрати доньки. Артистка опублікувала фото з синами, які відвідали її у лікарні. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки у Facebook.

Ірина Федишин розповіла, що любов її синів дає їй сили прокидатися кожного ранку. «Любов моїх неймовірних синочків…, мої два крила, які тримають мене, заради яких я прокидаюся і посміхаюся зранку, які декілька разів на день нагадують мені, що зараз час поцілунків та обіймів, які раз за разом говорять мені: «Мама, ми Вас так любимо…» «Ви в нас найкращі…» «Як Ви себе почуваєте?» – написала співачка.

Зірка розповіла, як сини хвилювалися в перші дні після операції, водночас саме вони змушували її посміхатися. Мати зізналася, що любов і увага синів допомагають їй вилікувати душу. «Цю любов, увагу, яку я від них відчуваю, це зворушливо до сліз… Боже, дякую тобі за своїх дітей, за ту силу, яку вони дають мені, за їхні обійми, посмішки, які сьогодні лікують мою зранену душу», – поділилася вона.

фото: Ірина Федишин/Facebook

Ірина Федишин подякувала своєму чоловіку Віталію Човнику, який постійно її підтримує та не залишає одну, а також своїм батькам та рідним. «Любов мого чоловіка, який не відходить від мене ні на крок, підтримує, оберігає і разом зі мною проходить цей непростий шлях. Любов моїх батьків, моїх рідних, які так щиро хвилюються за мене, огортають турботою, теплом і допомагають не опускати рук», – написала артистка.

Окремо співачка висловила вдячність своїм шанувальникам за підтримку в гарних та теплих словах. «І, звичайно, ви, мої дорогі. Дякую за вашу присутність, за теплі слова, за те, що ви поруч у такий непростий час. Я відчуваю, як багато людей щиро хвилюються за мене, як глибоко ви пройнялися нашим болем. Ваші молитви, повідомлення, коментарі, кожне добре слово – усе це зігріває моє серце і додає мені сил. Дякую вам за стільки любові! За людяність, щирість і тепло! Бо саме любов сьогодні дає мені сили жити далі…» – подякувала Ірина Федишин.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності. Як розповідав чоловік співачки, продюсер Віталій Човник, Ірина Федишин втратила доньку під час пологів, тоді ж під загрозою опинилося й життя артистки.