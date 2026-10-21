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«Лікують мою душу». Ірина Федишин показала, як сини підтримують її після трагедії (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Федишин має 15-річного сина Юрія та 13-річного Олега Човника
фото: Ірина Федишин/Facebook

Ірина Федишин подякувала за підтримку чоловіку, батькам та рідним

Українська співачка Ірина Федишин розповіла, як її родина підтримує її після втрати доньки. Артистка опублікувала фото з синами, які відвідали її у лікарні. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки у Facebook.

Ірина Федишин розповіла, що любов її синів дає їй сили прокидатися кожного ранку. «Любов моїх неймовірних синочків…, мої два крила, які тримають мене, заради яких я прокидаюся і посміхаюся зранку, які декілька разів на день нагадують мені, що зараз час поцілунків та обіймів, які раз за разом говорять мені: «Мама, ми Вас так любимо…» «Ви в нас найкращі…» «Як Ви себе почуваєте?» – написала співачка.

Зірка розповіла, як сини хвилювалися в перші дні після операції, водночас саме вони змушували її посміхатися. Мати зізналася, що любов і увага синів допомагають їй вилікувати душу. «Цю любов, увагу, яку я від них відчуваю, це зворушливо до сліз… Боже, дякую тобі за своїх дітей, за ту силу, яку вони дають мені, за їхні обійми, посмішки, які сьогодні лікують мою зранену душу», – поділилася вона.

«Лікують мою душу». Ірина Федишин показала, як сини підтримують її після трагедії (фото) фото 1
фото: Ірина Федишин/Facebook

Ірина Федишин подякувала своєму чоловіку Віталію Човнику, який постійно її підтримує та не залишає одну, а також своїм батькам та рідним. «Любов мого чоловіка, який не відходить від мене ні на крок, підтримує, оберігає і разом зі мною проходить цей непростий шлях. Любов моїх батьків, моїх рідних, які так щиро хвилюються за мене, огортають турботою, теплом і допомагають не опускати рук», – написала артистка.

Окремо співачка висловила вдячність своїм шанувальникам за підтримку в гарних та теплих словах. «І, звичайно, ви, мої дорогі. Дякую за вашу присутність, за теплі слова, за те, що ви поруч у такий непростий час. Я відчуваю, як багато людей щиро хвилюються за мене, як глибоко ви пройнялися нашим болем. Ваші молитви, повідомлення, коментарі, кожне добре слово – усе це зігріває моє серце і додає мені сил. Дякую вам за стільки любові! За людяність, щирість і тепло! Бо саме любов сьогодні дає мені сили жити далі…» – подякувала Ірина Федишин.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності. Як розповідав чоловік співачки, продюсер Віталій Човник, Ірина Федишин втратила доньку під час пологів, тоді ж під загрозою опинилося й життя артистки.  

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Теги: Ірина Федишин діти трагедія фото

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