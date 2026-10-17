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Ірина Федишин уперше після втрати доньки вийшла на зв'язок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Дякую, що ви поруч…», – звернулась до прихильників Ірина Федишин
фото: Ірина Федишин/Facebook

Артистка звернулась до прихильників

Українська співачка Ірина Федишин, яка на восьмому місяці вагітності втратила доньку, вперше вийшла на зв’язок. Про це повідомляє «Главком».

Про трагедію у родині виконавиці стало відомо ввечері 13 жовтня. Всі подробиці розповідав чоловік Ірини Федишин – Віталій Човник. Тим часом сама ж співачка не виходила на зв’язок, оскільки перебувала в тяжкому стані.

Ірина Федишин уперше після втрати доньки вийшла на зв'язок фото 1

Однак, вочевидь, виконавиці стало краще. Артистка вийшла в Instagram-stories та звернулась до прихильників. Ірина Федишин подякував всім за підтримку в момент горя.

«Дякую, що ви поруч…», – звернулась до прихильників Ірина Федишин.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності. Згодом чоловік української співачки уперше докладно розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. За його словами, під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, під загрозою опинилося й життя артистки. 

До слова, українські акторки Вікторія Білан та Ольга Сумська підтримали співачку Ірину Федишин, яка втратила дитину на 35-му тижні вагітності. Актриси також розповіли про власні непрості історії вагітностей.

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Теги: співачка чоловік Ірина Федишин

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