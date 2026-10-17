Ірина Федишин уперше після втрати доньки вийшла на зв'язок
Артистка звернулась до прихильників
Українська співачка Ірина Федишин, яка на восьмому місяці вагітності втратила доньку, вперше вийшла на зв’язок. Про це повідомляє «Главком».
Про трагедію у родині виконавиці стало відомо ввечері 13 жовтня. Всі подробиці розповідав чоловік Ірини Федишин – Віталій Човник. Тим часом сама ж співачка не виходила на зв’язок, оскільки перебувала в тяжкому стані.
Однак, вочевидь, виконавиці стало краще. Артистка вийшла в Instagram-stories та звернулась до прихильників. Ірина Федишин подякував всім за підтримку в момент горя.
«Дякую, що ви поруч…», – звернулась до прихильників Ірина Федишин.
Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності. Згодом чоловік української співачки уперше докладно розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. За його словами, під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, під загрозою опинилося й життя артистки.
До слова, українські акторки Вікторія Білан та Ольга Сумська підтримали співачку Ірину Федишин, яка втратила дитину на 35-му тижні вагітності. Актриси також розповіли про власні непрості історії вагітностей.
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