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«Любов – це не бурхлива емоція». Епіфаній звернувся до українців у День закоханих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Любов – це не бурхлива емоція». Епіфаній звернувся до українців у День закоханих
фото: митрополит Епіфаній/Facebook

Митрополит Епіфаній: «Любов – це те, завдяки чому виник та й досі існує цей світ»

Глави ПЦУ митрополит Епіфаній звернувся до українців з нагоди Дня закоханих та пояснив, що означає справжня любов і чим відрізняється від почуття кохання.  

«Як би хто не ставився до поширеного зараз в масовій культурі «свята Дня закоханих», але згадка про нього може бути слушним приводом згадати про те, чим для людства є кохання, любов, щастя. Недарма ці три слова я поставив поруч, бо кохання – одна зі сторін любові, без якої відчути щастя неможливо. Саме до любові закликав нас Господь, всі Його заповіді засновані на любові, Священне Писання теж, по суті, – про любов як непереможну зброю проти лиха, гріха і зла на цій землі.     

Любов – це те, завдяки чому виник та й досі існує цей світ. Любов дає життя, тілесне і духовне, вона може окрилити людину, піднести над усіма проблемами і перепонами, а також дарувати силу їх здолати. Але чому буває навпаки? Чому не всі щасливі, коли «люблять», точніше, коли їм здається, що люблять?», – написав митрополит Епіфаній.

Предстоятель Епіфаній також наголосив, що любов це в першу чергу жертовність та свобода, а не намагання поневолити когось.  «Любов – це не бурхлива емоція, як часто помилково вважають. Любов – це не «я» на першому місці, любов – це не «за щось», не «заради» чогось, не «за певних» умов чи обставин. Любов – це не умови, не претензії, не ультиматуми, не егоїзм, не самозвеличення. Все навпаки: справжня любов жертовна, діяльна і безкорислива. Її не можна закрити чи сховати, вона породжує стільки добрих плодів у серці, що їх просто неможливо там всіх вмістити, і вони буквально «вириваються» назовні – блиском в очах, щасливою посмішкою, теплими обіймами, нестримним бажанням робити добро, захищати, оберігати, допомагати, радувати – попри все. Бо любов – це небайдужість, це щирість, відкритість, це завжди повага і завжди свобода.

Стосунки між чоловіком і жінкою – це лише один з елементів щастя і один з багатьох способів виявити любов. Недарма у грецькій мові є декілька слів на означення любові: στοργή (сторгі) – батьківська любов, любов до рідних; φιλία (філія) – дружня, товариська любов; ἀγάπη (агапі) – духовна любов, піднесена, самовіддана, безкорислива. Останнє слово і було обране на означення любові до Бога – цілісної, досконалої християнської Любові. 

Тож любіть і будьте любимими повсякчас. Любіть Господа, своїх батьків, дітей, коханих, друзів, колег. Любіть життя, світ довкола і все, що його наповнює. «Все у вас нехай буде з любов’ю» (1 Кор. 16: 14) – бо любові ніколи не буває забагато!».

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Теги: церква Щастя свято емоція традиції Епіфаній Свобода свята

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