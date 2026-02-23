Дніпропетровщина: ворог пошкодив пожежну частину

РФ завдала удару по Покровській громаді Синельниківського району

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область. Унаслідок атак росіян постраждав чоловік та пошкоджено підрозділ рятувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що увечері 22 лютого Росія завдала удару по санаторію у Павлоградському району. Поранення отримав чоловік.

фото: ДСНС

Уночі 23 лютого росіяни завдали авіаудару по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна та пошкоджено стелю.

«На території приватного домоволодіння зайнялася господарча споруда. Внаслідок влучання виникла пожежа в одному із помешкань багатоповерхівки», – йдеться в заяві.

Росіяни завдали авіаудару по Покровській громаді фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували наслідки атак. До робіт було залучено 14 рятувальників та чотири одиниці техніки.

Нагадаємо, уночі 23 лютого ворог знову атакував Одеську область ударними безпілотниками. Цілями РФ стали об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Унаслідок російської атаки загинуло двоє людей. Щонайменше троє постраждали, їм надається необхідна допомога.

До слова, російська терористична армія понад 20 разів атакувала три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та РСЗВ «Град». Внаслідок чого є поранені.