Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дніпропетровщина: ворог пошкодив пожежну частину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Дніпропетровщина: ворог пошкодив пожежну частину
Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу
фото: ДСНС

РФ завдала удару по Покровській громаді Синельниківського району

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область. Унаслідок атак росіян постраждав чоловік та пошкоджено підрозділ рятувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що увечері 22 лютого Росія завдала удару по санаторію у Павлоградському району. Поранення отримав чоловік.

Дніпропетровщина: ворог пошкодив пожежну частину фото 1
Дніпропетровщина: ворог пошкодив пожежну частину фото 2
фото: ДСНС

Уночі 23 лютого росіяни завдали авіаудару по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна та пошкоджено стелю.

«На території приватного домоволодіння зайнялася господарча споруда. Внаслідок влучання виникла пожежа в одному із помешкань багатоповерхівки», – йдеться в заяві.

Дніпропетровщина: ворог пошкодив пожежну частину фото 3
Дніпропетровщина: ворог пошкодив пожежну частину фото 4
Росіяни завдали авіаудару по Покровській громаді
Росіяни завдали авіаудару по Покровській громаді
фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували наслідки атак. До робіт було залучено 14 рятувальників та чотири одиниці техніки.

Нагадаємо, уночі 23 лютого ворог знову атакував Одеську область ударними безпілотниками. Цілями РФ стали об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Унаслідок російської атаки загинуло двоє людей. Щонайменше троє постраждали, їм надається необхідна допомога.

До слова, російська терористична армія понад 20 разів атакувала три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та РСЗВ «Град». Внаслідок чого є поранені.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед врятованих – дорослі собаки, крихітні цуценята та коти
У Кропивницькому затопило притулок: рятувальники евакуювали тварин (фото)
17 лютого, 10:34
Наслідки пожежі у багатоповерхівці на вулиці Академіка Доброхотова
У Святошинському районі горіла багатоповерхівка,є госпіталізовані (фото)
17 лютого, 10:25
Унаслідок ворожого удару пошкоджено пожежний автомобіль
Херсон: росіяни атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу
16 лютого, 20:45
Росія посилила удари по цивільній залізничній інфраструктурі України
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у двох областях: деталі
11 лютого, 11:30
Унаслідок російського удару ніхто не постраждав
Ворог ударив по залізничній інфраструктурі на Сумщині: спалахнула електричка
9 лютого, 16:50
З-під завалів вилучено тіла двох загиблих
Удар по Харківщині: загинули жінка й дитина, є постраждалі (фото)
9 лютого, 07:20
На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла
3 лютого, 15:57
На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
24 сiчня, 13:40
Внаслідок знеструмлення зупинилися дві шахти
Кривий Ріг: врятовано понад 90 шахтарів, які застрягли під землею через знеструмлення
23 сiчня, 09:59

Події в Україні

Дніпропетровщина: ворог пошкодив пожежну частину
Дніпропетровщина: ворог пошкодив пожежну частину
Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року
Окупанти атакували Запоріжжя: є жертви
Окупанти атакували Запоріжжя: є жертви
Втрати ворога станом на 23 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Енергетична тривога. Ще сім областей представили плани стійкості
Енергетична тривога. Ще сім областей представили плани стійкості
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua