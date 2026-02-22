Папа Римський напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступив із заявою

Папа запросив вірян єднатися у молитві за стражденний український народ

Папа Римський Лев XIV напередодні четвертих роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну закликав до негайного припинення вогню та згуртування у молитві за стражденний український народ. Про це він сказав у неділю після проказування молитви «Ангел Господній», повідомляє «Главком» із посиланням на Vatican News.

У зверненні до вірян Лев XIV нагадав, що минуло вже чотири роки від початку війни проти України.

«Моє серце знову лине до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань... Дійсно, кожна війна є раною, завданою всьому людському родові, вона залишає після себе смерть, руйнування і сліди болю, якими позначені цілі покоління», – заявив він.

Папа підкреслив, що мир не можна відкладати, додавши, що він є нагальною вимогою, яка повинна «знайти місце в серцях і вилитися у відповідальні рішення».

«Тому я знову настійно поновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде невідкладно досягнуто припинення вогню і посилено діалог, щоб відкрити дорогу до миру», – наголосив понтифік.

Папа також запросив вірян єднатися у молитві за стражденний український народ і усіх, хто страждає через російсько-українську війну та кожен конфлікт у світі, «щоб у наші дні зміг заясніти дар – довгоочікуваний дар – миру».

Нагадаємо, Україна отримала гуманітарну допомогу з Ватикану. На прохання Папи Лева XIV до України відправили три вантажівки з ліками та продуктами харчування, а також 80 електрогенераторів.

Напередодні Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де тривають військові дії, оголосити перемир’я на час зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії. Лев XIV наголосив на важливості припинення вогню на час проведення змагань.

До слова, під час недільної проповіді Папа Римський Лев XIV нагадав світові про страждання українського народу від російських обстрілів. Понтифік висловив жаль, що ці атаки є «особливо серйозними, спрямованими переважно на енергетичну інфраструктуру, в той час як холод посилюється, сильно б’ючи по цивільному населенню».