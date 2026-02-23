Головна Країна Кримінал
На Хмельниччині 10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати під час гри

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Хмельниччині 10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати під час гри
Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію на наявність небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи
Розслідування триває

У селі Мала Кужелівка на Хмельниччині в будинку стався вибух. Внаслідок цього загинула 10-річна дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Подія сталася вчора, 22 лютого, близько 21:45 години у селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади. Внаслідок вибуху загинув 10-річний хлопчик та травмувалась його 45-річна матір.

«Правоохоронці попередньо встановили, що в одній із кімнат будинку перебувала 45-річна матір разом із 10-річним сином. За попередньою інформацією, хлопчик грався гранатою, яка вибухнула. На місце події одразу прибули лікарі «швидкої», слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінолог. Медики намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, він отримав травми, несумісні із життям. Жінку госпіталізували до травматологічного відділення Дунаєвецької лікарні», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію на наявність небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, в одному з ліцеїв Дніпра стався вибух під час показу демонстративних боєприпасів. Унаслідок чого травмувалися діти

Теги: граната Хмельниччина смерть дитина

