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Лубінець показав, в яких умовах утримуються російські полонені (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лубінець показав, в яких умовах утримуються російські полонені (фото)
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Військовополонені мають право на зв'язок з рідними, а також мають право на працю

Російські полонені утримуються в Україні відповідно до вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У відповідь на доповідь щодо поводження з військовополоненими, яку оприлюднила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, він повідомив про результати нещодавнього моніторингового візиту працівників Офісу омбудсмана до табору військовополонених.

За словами Лубінця, під час моніторингу перевірялися умови утримання російських військовослужбовців, їх харчування, наявність медичного забезпечення та дотримання інших прав, гарантованих Женевськими конвенціями.

«Встановили, що російські військовополонені утримуються відповідно до вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Температурний режим у приміщеннях та розпорядок дня відповідає всім вимогам конвенції. Військовополонені мають право на зв'язок з рідними шляхом періодичних (по черзі) телефонних дзвінків, а також мають право на працю. Харчування здійснюється за загальновійськовою розкладкою продуктів», – заявив омбудсмен.

Він також відзначив високий рівень медичного забезпечення військовополонених. «У медичній частині є стоматологічний кабінет, флюорографічний апарат та апарат УЗД. А у вільний час військовополонені мають змогу переглядати новини або грати у футбол на території табору».

Лубінець зауважив, що за узгодженням із Мін'юстом вільний доступ до табору мають журналісти іноземних медіа. «Зокрема, під час здійснення моніторингу працювала телекомпанія ТF1 (Франція). Медійники навіть скуштували харчі, які споживають російські військовополонені. Також у таборі були представники ООН, МКЧХ та інші іноземні журналісти», – зазначив омбудсман.

Як зауважив Лубінець, «у вказаному звіті ООН, на жаль, опублікована інформація про негативні аспекти утримання російських військових у полоні, однак зовсім не окреслені позитивні факти, бодай про телефонний зв'язок із родичами. Адже українські полонені не забезпечені навіть таким правом і тривалий час не мають можливості поспілкуватися зі своїми рідними».

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Уповноважений наголосив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій. Також він закликав світ та міжнародні організації допомогти Україні у питанні допуску до місць утримання наших полонених.

Нагадаємо, управління ООН з прав людини заявило, що зафіксувало страти та катування військовополонених як з боку російських окупантів, так і з боку Збройних сил України. Про це 24 березня повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер під час доповіді про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня 2023 року. Український омбудсмен Дмитро Лубінець у відповідь на це закликав ООН надати «беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки стосовно ймовірних порушень» з боку України.

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Теги: Україна Facebook харчування полон війна ООН

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