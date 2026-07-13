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Скандал у Полтаві: переселенці жили в непридатних дитсадках

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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Скандал у Полтаві: переселенці жили в непридатних дитсадках
Дитсадок у Полтаві, де проживають ВПО
Telegram Дмитра Лубінця

Від антисанітарії потерпали 176 переселенців

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Полтаві 176 переселенців роками проживали в приміщеннях дитячих садочків, які не відповідали вимогам проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі чиновника. 

«Люди старшого віку та люди з інвалідністю змушені користуватися дитячими унітазами й умивальниками. Пліснява. Антисанітарія. Відсутність безбар’єрності. В одних кімнатах живуть сторонні одне одному люди», – каже Лубінець.

Дитсадок у Полтаві, де проживали ВПО
Дитсадок у Полтаві, де проживали ВПО
Telegram Дмитра Лубінця

Лубінець також додав, що самі садочки навіть не включили до переліку місць тимчасового проживання переселенців та не приведені у відповідність. За його словами, саме у таких умовах люди живуть вже чотири роки.

«Про масштаб проблеми я дізнався після того, як до мене звернулися ВПО, які відмовлялися переселятися з одного приміщення до іншого. Мій представник виїхав на місце. Спочатку виявили один дитячий садок. Потім – другий. Згодом – третій. І стало очевидно: місцева влада не розв'язує проблему. Вона просто переміщує людей з одного непридатного приміщення в інше», – розповів омбудсман.

Лубінець розповів про ситуацію з ВПО у Полтаві
Лубінець розповів про ситуацію з ВПО у Полтаві

Влада міста, яка розмістила там переселенців, за словами Лубінця, також мала забезпечити умови, «у яких можна жити, а не виживати». Чиновник підкреслив, що ця проблема не тільки у Полтаві, тому він закликав уряд провести перевірку всіх місць проживання ВПО в Україні.

«Ми закликаємо людей евакуюватися з прифронтових територій. Переконуємо залишити власні домівки, щоб урятувати життя. Але що чекає на них після евакуації? Непристосовані для життя приміщення, неналежні санітарні умови, відсутність доступного середовища та роки очікування на розв'язання проблем. Так не має бути. Евакуація повинна означати не лише порятунок від війни, а й гарантію безпечних і гідних умов для життя. Саме цього сьогодні очікують від держави українці», – написав омбудсман.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець заявляв, що від 3,5 до 5 мільйонів українців досі перебувають на тимчасово окупованих територіях або в Росії, і закликав європейських партнерів і надалі підтримувати українців, які через війну змушені були виїхати за кордон, та наголосив на важливості створення умов для їхнього безпечного повернення додому. За його словами, мільйони українців, які лишилися під окупацією, зазнають тиску, порушень прав людини та примусової русифікації.

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Теги: ВПО українці Лубінець Полтава

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