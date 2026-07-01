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П'ятирічна донька знову з батьком: Лубінець відзвітував про резонасну ситуацію

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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П'ятирічна донька знову з батьком: Лубінець відзвітував про резонасну ситуацію
Після розлучення чоловік сам опікувався дитиною
фото: Уповноважений з прав людини

Чоловіка мобілізували напередодні у Кривому Розі

У Кривому Розі мобілізованого чоловіка, який самостійно опікувався своєю малолітньою дитиною, відпустили додому для вирішення сімейних питань, пише «Главком».

Як повідомив омбудсмен, повернення стало можливим завдяки суспільному розголосу та спільним зусиллям небайдужих людей.

«Мій Представник у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін особисто поспілкувався з чоловіком. За його словами, його відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів», – написав Лубінець.

Ситуацію і надалі триматимуть на контролі.

Як писав «Главком», у Кривому Розі мобілізували 34-річного чоловіка, який самостійно виховував п'ятирічну доньку. Коли батька забрали, дівчинка перебувала у дитсадку і фактично залишилася без нагляду близьких. За словами керівниці закладу, після розлучення чоловік сам опікувався дитиною.  Дівчинка тимчасово перебувала під наглядом директорки садка.

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Теги: мобілізація Лубінець

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