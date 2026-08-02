Яке релігійне свято відзначається 3 серпня 2026: традиції та молитва

Свята 3 серпня в церковному календарі – День пам'яті преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста, захисників Церкви від єресі

3 серпня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять трьох видатних візантійських подвижників – преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. Вони були засновниками і настоятелями Далматської обителі в Константинополі та прославилися захистом православної віри від єресі несторіанства. Цей день присвячений аскезі, молитовному подвигу та стійкості у вірі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 3 серпня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста

Преподобний Ісаакій був сирійським пустельником, який у другій половині IV століття заснував монастир поблизу Константинополя. Він збирав навколо себе братію, якій передавав традиції суворого аскетизму, смиренної молитви та покаяння. Ісаакій мав дар передбачення і духовної проникливості, тому до нього зверталися як до духовного наставника.

Один із його найвідданіших учнів – Далмат – у миру був високопоставленим воїном. Вражений святістю Ісаакія, він зрікся кар'єри і разом із сином вирушив на чернечий подвиг. Далмат обрав шлях затворника і провів у мовчазній молитві 48 років. Проте саме він, виходячи з глибокого духовного авторитету, зумів переконати візантійського імператора Феодосія II ухвалити рішення Третього Вселенського собору, який засудив єресь несторіанства. Завдяки цьому Церква уникла серйозного розколу.

Після смерті Далмата його справу продовжив син Фавст – лагідний і стійкий, який гідно завершив спільне служіння у справі утвердження православної віри. Монастир, який вони разом будували і захищали, отримав ім'я Далматського і став одним із найвпливовіших у Константинополі.

Варто нагадати, що 3 серпня вже розпочався Успенський піст – один із чотирьох багатоденних постів церковного року, який триває до 15 серпня включно і передує святу Успіння Пресвятої Богородиці.

Молитва дня

До преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста звертаються з молитвами про зміцнення віри, захист від спокус та духовне заступництво.

О, святі преподобні Ісаакію, Далмате і Фавсте, благодатно обрані Богом, які відділили своє земне життя від плотських спокус і пішли шляхом аскетичного подвигу! Молимо вас, донесіть наші молитви й прохання перед Престолом Всевишнього. Допоможіть нам на нашому духовному шляху, наповнивши наші серця прагненням до святості і спільності з Богом. Зверніть свій погляд на наші потреби та засвідчіть наше покаяння перед Святим Божественним Престолом. Нехай ваша благословенна молитва веде нас до спасіння і вічної радості в Царстві Небесному. Святі Ісаакій, Далмат та Фавст, моліть Бога за нас, грішних. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день пов'язаний із серпневими польовими роботами та спостереженнями за природою в розпалі жнив.

Якщо вранці туман стелиться низько – день буде ясним і теплим.

Роса рясна на траві – погода вдень буде гарною.

Павуки плетуть велику павутину – очікується суха і тривала погода.

Сильний вітер без хмар – незабаром погода зміниться.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 3 серпня не варто лихословити, лаятися та пліткувати – вірили, що погані слова в цей день повертаються сторицею. Не радили затівати сварки й відмовляти тим, хто просить допомоги.