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Німецький доброволець воює проти Росії у «Скелі»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Німецький доброволець воює проти Росії у «Скелі»
Пояснюючи, чому не повертається до Німеччини, Люкс відповідає однозначно: війна Росії проти України стосується всієї Європи
фото: скріншот із відео

Люкс навчає новобранців поводитися зі зброєю та тактиці бою

27-річний Філ із позивним Люкс приїхав до України зі східної Німеччини не як волонтер чи журналіст. Він добровільно вступив до війська, а зараз працює інструктором у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля», де готує українських штурмовиків. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео підрозділу.

До війни Філ жив поблизу швейцарського кордону та працював у металургійній промисловості. Каже, що хотів почати життя з чистого аркуша й побудувати військову кар'єру. На запитання, чому обрав саме Україну, жартує: «Або жінки, або компот. Компот просто фантастичний».

Про підрозділ «Скеля» він дізнався випадково – натрапив на новину в інтернеті. За його словами, саме тут він побачив те, чого не вистачало в інших військових частинах: активний розвиток безпілотних технологій, програмного забезпечення, систем на основі штучного інтелекту та постійний пошук нових рішень для фронту.

Сьогодні Люкс навчає новобранців поводитися зі зброєю та тактиці бою. Каже, більшість із них ніколи не тримали автомат у руках, але швидко вчаться, бо досвідчені військові допомагають новачкам і підтримують одне одного.

Особливо його вражає атмосфера в українських підрозділах. Під час фізичної підготовки військові постійно змагаються між собою – хто зробить більше відтискань чи швидше виконає вправу. На думку інструктора, саме така взаємна мотивація допомагає швидко прогресувати.

Попри те що сам він німець, усі команди на заняттях звучать українською – незалежно від того, кого навчають: українців, бразильців чи колумбійців. Люкс переконаний, що так військові швидше адаптуються до служби. Зізнається, що вже добре опанував українську військову лексику, а найбільше – лайку, після чого побратими жартують, що він уже став українцем.

Окремо інструктор говорить про своє захоплення українською історією. Зокрема, його вразив тризуб, який він називає символом із більш ніж тисячолітньою історією та важливою частиною української ідентичності.

Пояснюючи, чому не повертається до Німеччини, Люкс відповідає однозначно: війна Росії проти України стосується всієї Європи.

«У Німеччині мені казали: «Це не наша справа». Але це неправда. Росія – агресор, і вона не зупиниться. Я міг обрати будь-яке місце, але свідомо обрав Україну і «Скелю», – говорить він.

Нагадаємо, британський доброволець Карл Гліз із позивним Джорді, який втратив кінцівку під час виконання бойового завдання на Сумщині, зважився на відчайдушний крок задля повернення до лав Сил оборони України та своєї коханої. 

Також колумбійський доброволець Хайме з позивним «Торнадо», який служить у 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура», понад 110 днів утримував бойову позицію на Сумщині, відбиваючи постійні атаки російських окупантів.

До слова, іноземні добровольці, які планують підписати контракт зі ЗСУ, матимуть ширші можливості для проходження служби.

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Теги: Німеччина відео військові добровольці війна росія

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