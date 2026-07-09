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Омбудсмен розповів, скільки українців залишається на окупованих територіях

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Омбудсмен розповів, скільки українців залишається на окупованих територіях
Мільйони українців, які лишаються під окупацією, зазнають системного тиску, порушень прав людини та примусової русифікації
фото з відкритиз джерел

Лубінець: підтримка українців за кордоном – це інвестиція в безпеку Європи

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що від 3,5 до 5 мільйонів українців досі перебувають на тимчасово окупованих територіях або в Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал омбудсмена.

Він також закликав європейських партнерів і надалі підтримувати українців, які через війну змушені були виїхати за кордон, та наголосив на важливості створення умов для їхнього безпечного повернення додому.

За словами омбудсмена, мільйони українців, які лишаються під окупацією, зазнають системного тиску, порушень прав людини та примусової русифікації.

«Це одна з найбільших гуманітарних проблем, яку не можна залишати поза міжнародним порядком денним», – наголосив Лубінець.

Омбудсмен навів такі дані:

  • понад 8,6 мільйона українців нині перебувають за кордоном, з них 6,2 мільйона – у Євросоюзі (за даними МЗС України);
  • майже 5,7 мільйона людей були змушені залишити свої домівки через повномасштабну агресію РФ (за даними УВКБ ООН);
  • понад 4,6 мільйона громадян стали внутрішньо переміщеними особами (за даними Мінсоцполітики);
  • станом на квітень 2026 року під тимчасовим захистом у державах ЄС перебували близько 4,37 мільйона українців (за даними Eurostat);
  • від 3,5 до 5 мільйонів людей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях або в Росії (за експертними оцінками).

Окремо Лубінець наголосив, що підтримка українців за кордоном сьогодні – це не благодійність, а інвестиція у безпеку та економічну стійкість Європи, адже вимушені переселенці вже роблять вагомий внесок у розвиток держав-членів ЄС.

Довідково: механізм тимчасового захисту діє в ЄС з 2022 року і дозволяє українцям законно проживати, працювати, навчатися та отримувати базові соціальні послуги в державах-членах без подання заяви на притулок. Наразі його дію продовжено до 4 березня 2027 року.

Промовистим прикладом омбудсмен назвав Польщу: за даними дослідження Deloitte для УВКБ ООН, у 2024 році українські біженці забезпечили 2,7% ВВП країни, 69% працездатних українців уже мають роботу – рівень зайнятості майже зрівнявся з показником серед самих поляків, а з 2022 року вихідці з України зареєстрували там понад 100 тисяч підприємств.

За тими самими даними, серед українських біженців у Польщі 40% мають вищу освіту, однак за фахом, що вимагає відповідної кваліфікації, працюють лише 12% – це свідчить про значний невикористаний економічний потенціал переселенців. При цьому в регіонах із більшою присутністю українців зростає зайнятість і серед самих поляків: дослідники пояснюють це тим, що місцеві працівники переходять на вакансії, які потребують вищої кваліфікації.

При цьому Лубінець підкреслив, що підтримка за кордоном не скасовує потреби готувати умови для повернення людей в Україну. Для цього, за його словами, потрібні житло, економічний розвиток, нові робочі місця та прискорення інтеграції країни до ЄС.

«Ми цінуємо європейську солідарність. Але доки триває війна, безпека всієї Європи залишається під загрозою. Саме тому підтримка України – це внесок у Європу, де право сильніше за зброю!» – резюмував омбудсмен.

Заяву він зробив під час виступу на міжнародній конференції «Демократія в занепаді чи в кризі?», яка відбулася в Афінах за участю провідних європейських політиків. Лубінець зазначив, що говорить там від імені мільйонів українців, чиї права щодня порушує Росія, і закликав партнерів почути цю мову цифр.

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомляв, що Україні відомо про 20 тисяч дітей, яких Росія примусово вивезла з окупованих територій після початку повномасштабного вторгнення, тоді як загалом на ТОТ до війни проживали понад 700 тисяч дітей.

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Теги: росія безпека біженці притулок демократія кордон послуги житло війна переселенці окупанти Лубінець

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