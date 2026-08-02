«Порошенко став президентом випадково»: екснардеп розповів про подію, яка змінила політичну історію

Тарас Стецьків переконаний, що політична кар'єра Порошенка могла б скластися по-іншому, але втрутився випадок

Переломним став один із найтрагічніших моментів Майдану – після розстрілів протестувальників у лютому 2014 року

Петро Порошенко став президентом України не лише завдяки власній політичній кампанії, а й через збіг обставин під час Революції Гідності. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю проєкту «ДумаЙ» висловив колишній народний депутат і один із лідерів Помаранчевої революції Тарас Стецьків.

Політик переконаний, що переломним став один із найтрагічніших моментів Майдану – після розстрілів протестувальників у лютому 2014 року.

За словами Стецьківа, тодішній президент Віктор Янукович запросив на переговори лідерів парламентської опозиції. На зустріч поїхали Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок. Петра Порошенка серед них не було.

«Коли відбулися розстріли на Майдані, Янукович запросив до себе лідерів парламентської опозиції. Приїхали Кличко, Яценюк, Тягнибок. Порошенко не приїхав, бо, як мені розповідали, не зміг додзвонитися до Януковича. Це був випадок, але саме він зіграв йому на користь», – розповів Стецьків.

На його думку, сама участь у цих переговорах коштувала трьом опозиційним лідерам політичних симпатій Майдану. Натомість Порошенко, який залишився осторонь цього процесу, отримав репутаційну перевагу.

«Троє лідерів тоді дуже сильно програли в очах Майдану, а Порошенко, навпаки, виграв. Фактично саме після цього він став одним із головних претендентів на президентську посаду», – зазначив політик.

Стецьків припускає, що якби Порошенко також був присутній на тих переговорах, його політична кар'єра могла б розвиватися за іншим сценарієм.

«Тому я кажу, що Порошенко став президентом випадково. Так склалися обставини», – підсумував він.

Раніше колишній віцепрем'єр-міністр України та екскерівник Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук заявив, що низка українських політиків у різні роки зверталися до астрологів, біоенергетиків і людей, які практикували езотеричні практики.