Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Порошенко став президентом випадково»: екснардеп розповів про подію, яка змінила політичну історію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Порошенко став президентом випадково»: екснардеп розповів про подію, яка змінила політичну історію
Тарас Стецьків переконаний, що політична кар'єра Порошенка могла б скластися по-іншому, але втрутився випадок
фото: скріншот із відео

Переломним став один із найтрагічніших моментів Майдану – після розстрілів протестувальників у лютому 2014 року

Петро Порошенко став президентом України не лише завдяки власній політичній кампанії, а й через збіг обставин під час Революції Гідності. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю проєкту «ДумаЙ» висловив колишній народний депутат і один із лідерів Помаранчевої революції Тарас Стецьків.

Політик переконаний, що переломним став один із найтрагічніших моментів Майдану – після розстрілів протестувальників у лютому 2014 року.

За словами Стецьківа, тодішній президент Віктор Янукович запросив на переговори лідерів парламентської опозиції. На зустріч поїхали Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок. Петра Порошенка серед них не було.

«Коли відбулися розстріли на Майдані, Янукович запросив до себе лідерів парламентської опозиції. Приїхали Кличко, Яценюк, Тягнибок. Порошенко не приїхав, бо, як мені розповідали, не зміг додзвонитися до Януковича. Це був випадок, але саме він зіграв йому на користь», – розповів Стецьків.

На його думку, сама участь у цих переговорах коштувала трьом опозиційним лідерам політичних симпатій Майдану. Натомість Порошенко, який залишився осторонь цього процесу, отримав репутаційну перевагу.

«Троє лідерів тоді дуже сильно програли в очах Майдану, а Порошенко, навпаки, виграв. Фактично саме після цього він став одним із головних претендентів на президентську посаду», – зазначив політик.

Стецьків припускає, що якби Порошенко також був присутній на тих переговорах, його політична кар'єра могла б розвиватися за іншим сценарієм.

«Тому я кажу, що Порошенко став президентом випадково. Так склалися обставини», – підсумував він.

Раніше колишній віцепрем'єр-міністр України та екскерівник Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук заявив, що низка українських політиків у різні роки зверталися до астрологів, біоенергетиків і людей, які практикували езотеричні практики.

Читайте також:

Теги: Революція Гідності переговори Тарас Стецьків президент депутат міністр Віктор Янукович Петро Порошенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Расширение войны как шанс на результативные переговоры
Расширение войны – наш шанс
27 липня, 09:34
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр)
У Силах безпілотних систем викрили хабарника на $2 тис.
6 липня, 03:00
Головними критеріями роботи кожного члена уряду прем'єр назвав ефективність, відповідальність і результат
Корецький провів перше засідання оновленого Кабміну
16 липня, 23:55
Президент найближчим часом може вирушити до США
Зеленський планує візит у США, щоб обговорити шляхи закінчення війни
23 липня, 17:08
Пускова ПКР Harpoon на озброєнні ВМС
ЗСУ показали пускову установку Harpoon, яку тримали у секреті
5 липня, 16:54
Зеленський переконаний, що світ має необхідну кількість і якість ППО. Але потрібні рішення для передачі їх Україні
Зеленський розповів, що спонукає Росію продовжувати війну
5 липня, 21:32
Путін та Токаєв зустрілися в Омську
Президент Казахстану дав Путіну пораду щодо війни в Україні
25 липня, 16:59
Станом на зараз відомо про тринадцятьох поранених
У Чернігові дрон влучив у супермаркет: Зеленський показав наслідки
26 липня, 17:58
Зеленський прибув до Любліна після загострення відносин із Польщею
Зеленський прибув до Польщі
29 липня, 16:32

Суспільство

«Порошенко став президентом випадково»: екснардеп розповів про подію, яка змінила політичну історію
«Порошенко став президентом випадково»: екснардеп розповів про подію, яка змінила політичну історію
Змін до законодавства про відстрочку від мобілізації не було – ЦПД
Змін до законодавства про відстрочку від мобілізації не було – ЦПД
Зеленський привітав воїнів Повітряних сил із професійним святом
Зеленський привітав воїнів Повітряних сил із професійним святом
Поліг на Курщині під час евакуації пораненого. Згадаймо Євгенія Новікова
Поліг на Курщині під час евакуації пораненого. Згадаймо Євгенія Новікова
До +35° і короткочасні дощі у західних областях: прогноз погоди на 2 серпня
До +35° і короткочасні дощі у західних областях: прогноз погоди на 2 серпня
Польща затримала очільника CEO Club Карчука: у бізнесі кажуть про підставу
Польща затримала очільника CEO Club Карчука: у бізнесі кажуть про підставу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
67K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
55K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
51K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Сьогодні, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Вчора, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua