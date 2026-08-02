Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Змін до законодавства про відстрочку від мобілізації не було – ЦПД

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Змін до законодавства про відстрочку від мобілізації не було – ЦПД
Інформація про нові правила відстрочки є неправдивою
фото з відкритих джерел

Донецький ТЦК поширив недостовірну інформацію, а згодом видалив відповідний допис

Повідомлення про нібито нові підстави для втрати відстрочки виявилося недостовірним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

«Не розганяйте про «зміни в законодавстві про мобілізацію», яких не було», – наголосив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Раніше на сторінці Донецького ТЦК та СП з'явилося повідомлення, у якому стверджувалося, що після змін у законодавстві окремі категорії військовозобов'язаних нібито втратили право на відстрочку від мобілізації.

Зокрема, йшлося про:

  • студентів заочної та вечірньої форми навчання;
  • окремі категорії багатодітних батьків;
  • осіб, які доглядають людей з інвалідністю;
  • працівників підприємств Міністерства оборони;
  • громадян зі статусом «обмежено придатний»;
  • чоловіків, яких після повторної військово-лікарської комісії визнали придатними до служби.

Зазначимо, що статус «обмежено придатний» офіційно скасовано з 4 травня 2024 року. Замість нього ВЛК тепер визначає: придатний до служби в частинах забезпечення, тимчасово непридатний або непридатний.

У тому ж повідомленні Донецького ТЦК та СП зазначалося, що перелік осіб, які можуть отримати відстрочку, «було розширено» . Зокрема, згадували, що це право поширили на військовозобов'язаних, у яких на війні загинули або зникли безвісти неповнорідні брат чи сестра. Насправді ж відповідні зміни Рада внесла своїм рішення ще восени 2024 року.

Станом на 2 серпня Донецький ТЦК та СП видалив відповідний допис зі своєї сторінки. 

Нагадаємо, понад 90% чинних відстрочок оновлюватимуться без додаткових звернень громадян, якщо підстави для їх надання залишаються чинними. У Міноборони підкреслили, що автоматизація процесу дозволяє зменшити навантаження на державні органи та позбавляє людей необхідності повторно подавати заяви. Автоматичне продовження можливе для 22 категорій громадян.

Читайте також:

Теги: ТЦК Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заходи відбуваються практично в усіх регіонах країни
Правоохоронці прийшли з обшуками до понад 100 ТЦК по всій Україні
30 липня, 09:40
У Подільському РТЦК та СП Києва чоловік смертельно поранив лікарку ВЛК, його затримала поліція.
Під час проходження ВЛК чоловік смертельно поранив лікарку
29 липня, 20:31
Інформація про нібито кадрові рішення у ГУР не відповідає дійсності
Центр протидії дезінформації викрив інформаційну атаку проти ГУР
29 липня, 20:03
Євгена Шульгата поліціянти зупинили просто в таксі
Поліція затримала журналіста Hromadske у Києві: що відомо
27 липня, 23:25
Омбудсмен розповів про хабарі за уникнення мобілізації
Лубінець шокував «тарифами» ТЦК за уникнення мобілізації
21 липня, 14:28
Кремль готує масову мобілізацію: озвучено масштаб загрози
Кремль готує масову мобілізацію: озвучено масштаб загрози
18 липня, 13:12
Офіцер ТЦК пообіцяв зняти чоловіка з розшуку за дизпальне
Тонна дизпального за службу в тилу. Офіцер ТЦК попався на хабарі
10 липня, 06:42
8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові стався конфлікт за участю військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП, поліцейських і близько 200 цивільних
Сутички з ТЦК у Львові: стало відомо про перші затримання причетних
9 липня, 21:51
У Львові стався масштабний конфлікт через затримання чоловіка військовими ТЦК
ТЦК зробив заяву після масштабної сутички у Львові
9 липня, 08:28

Суспільство

Змін до законодавства про відстрочку від мобілізації не було – ЦПД
Змін до законодавства про відстрочку від мобілізації не було – ЦПД
Зеленський привітав воїнів Повітряних сил із професійним святом
Зеленський привітав воїнів Повітряних сил із професійним святом
Поліг на Курщині під час евакуації пораненого. Згадаймо Євгенія Новікова
Поліг на Курщині під час евакуації пораненого. Згадаймо Євгенія Новікова
До +35° і короткочасні дощі у західних областях: прогноз погоди на 2 серпня
До +35° і короткочасні дощі у західних областях: прогноз погоди на 2 серпня
Польща затримала очільника CEO Club Карчука: у бізнесі кажуть про підставу
Польща затримала очільника CEO Club Карчука: у бізнесі кажуть про підставу
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
57K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
51K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
49K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Сьогодні, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Вчора, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua