Змін до законодавства про відстрочку від мобілізації не було – ЦПД

Донецький ТЦК поширив недостовірну інформацію, а згодом видалив відповідний допис

Повідомлення про нібито нові підстави для втрати відстрочки виявилося недостовірним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

«Не розганяйте про «зміни в законодавстві про мобілізацію», яких не було», – наголосив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Раніше на сторінці Донецького ТЦК та СП з'явилося повідомлення, у якому стверджувалося, що після змін у законодавстві окремі категорії військовозобов'язаних нібито втратили право на відстрочку від мобілізації.

Зокрема, йшлося про:

студентів заочної та вечірньої форми навчання;

окремі категорії багатодітних батьків;

осіб, які доглядають людей з інвалідністю;

працівників підприємств Міністерства оборони;

громадян зі статусом «обмежено придатний»;

чоловіків, яких після повторної військово-лікарської комісії визнали придатними до служби.

Зазначимо, що статус «обмежено придатний» офіційно скасовано з 4 травня 2024 року. Замість нього ВЛК тепер визначає: придатний до служби в частинах забезпечення, тимчасово непридатний або непридатний.

У тому ж повідомленні Донецького ТЦК та СП зазначалося, що перелік осіб, які можуть отримати відстрочку, «було розширено» . Зокрема, згадували, що це право поширили на військовозобов'язаних, у яких на війні загинули або зникли безвісти неповнорідні брат чи сестра. Насправді ж відповідні зміни Рада внесла своїм рішення ще восени 2024 року.

Станом на 2 серпня Донецький ТЦК та СП видалив відповідний допис зі своєї сторінки.

Нагадаємо, понад 90% чинних відстрочок оновлюватимуться без додаткових звернень громадян, якщо підстави для їх надання залишаються чинними. У Міноборони підкреслили, що автоматизація процесу дозволяє зменшити навантаження на державні органи та позбавляє людей необхідності повторно подавати заяви. Автоматичне продовження можливе для 22 категорій громадян.