Флорівський цвинтар на Замковій горі може стати памʼяткою культурної спадщини. Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА, інформує «Главком».

«Ми працюємо над тим, щоб уперше в історії на Замковій горі було офіційно зафіксовано понад пів сотні старовинних надгробків – як пам’ятка культурної спадщини», – зазначили у відомстві.

Поки що це кладовище не має офіційного статусу, тому попереду – розгляд на Консультативній раді з питань охорони культурної спадщини Департаменту.

Переважна більшість могил після 1960-х років, а особливо у 1990-х роках, були зруйновані фото: ДІАЗ Стародавній Київ

У Державному історико-архітектурному заповіднику «Стародавній Київ» розповіли, що некрополь Вознесенського Флорівського монастиря – один із найстаріших жіночих монастирських некрополів столиці, який зберіг поховання видатних діячів культури, духовенства та меценатів ХІХ-ХХ століть.

У сучасному вигляді некрополь сформувався у ХІХ столітті, коли монастир став місцем престижного поховання для київської інтелігенції, духовенства та благодійників.

З 1860-х років на цвинтарі, що отримав назву Флорівський (або верхній Флорівський, на противагу похованням у самому монастирі), почали ховати також представників білого духовенства, а з кінця того ж десятиліття – і заможних мирян – благодійників монастиря або мешканців Подолу та Гончарів-Кожум'як.

Поховання в некрополі Флорівського монастиря були небезплатні, монастир брав певну плату в залежності від місця поховання. Це приносило обителі певний дохід, так у 1895 році обитель отримала 30 тис. рублів, а в 1918 році – 75 370 руб, що склало більшу частину доходів обителі.

Флорівський цвинтар мав вельми почесний статус, тут ховали військових діячів, князів, професорів та інших видатних киян. Станом на 1929 рік тут було кілька сотень поховань, площа цвинтаря складала 2,5 га.

У 1917 році на Флорівському кладовищі поховали 16 вояків 1-го Українського полку ім. Богдана Хмельницького, які загинули від рук росіян.

У повоєнні часи на горі влаштували військовий об'єкт, так звану «глушилку» (радіостанцію, що глушила трансляцію закордонних радіостанцій), чим остаточно знищили монастирський цвинтар.

Деякі поховання родичі померлих перенесли на Лук'янівське кладовище, втім, переважна більшість могил після 1960-х років (а особливо у 1990-х роках) були зруйновані.

