Зеленський розкрив масштаби утримання українських дітей у Росії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський розкрив масштаби утримання українських дітей у Росії
Українські діти незаконно утримуються у Росії приблизно в 400 місцях
фото: Укрінформ

У Росії виявили близько 400 місць утримання викрадених українських дітей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує незаконно утримувати українських дітей у сотнях місць на своїй території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Він наголосив на важливості залучення міжнародних лідерів і відомих осіб для допомоги в їхньому поверненні, відзначивши, зокрема, участь першої леді США Меланії Трамп, яка допомогла повернути частину дітей додому.

«Ми повернули понад 1600 дітей. А за нашими оцінками, їх там тисячі. Це правда – близько 19,5 тисяч викрадених дітей у Росії. Ми маємо зосередитися на тому, як їх знайти. Це дуже складно. Ми працюємо з різними розвідками», – сказав президент.

Зеленський повідомив, що в Росії виявлено близько 400 локацій, де утримують викрадених українських дітей. Він підкреслив, що пошук дітей є довгим і складним процесом, який потребує щоденної уваги та зусиль.

Президент додав, що ці питання обговорювалися під час його розмови з сенаторами США разом із темами бойових дій та заморожених російських активів.31 жовтня Зеленський повідомляв, що українська розвідка виявила конкретні адреси понад 300 викрадених дітей, і ці списки буде передано міжнародним партнерам для сприяння їх поверненню.

Нагадаємо, що росіяни створили онлайн-каталог, у якому «продають» українських дітей.

Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 мільйона неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях. 

Теги: росія Володимир Зеленський росіяни діти війна Україна

