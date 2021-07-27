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    Синоптики попередили киян про різке погіршення погоди

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    У середу в Києві очікують грози і шквали вітру - Синоптики попередили киян про різке погіршення погоди
    У середу в Києві очікують грози і шквали вітру
    Фото: glavcom.ua

    У столиці на четвер оголошено I рівень небезпеки

    У середу, 28 липня, в Києві очікуються грози та шквали вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

    Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Нагадаємо, що при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Як повідомлялося, у Києві 27 липня стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів. Ввечері небо може затягнутися хмарами, але дощ – малоймовірний.

    За прогнозом синоптиків, до кінця літа на українців чекає дуже спекотна погода і період з потужними зливами.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр негода дощ
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    Синоптики попередили киян про різке погіршення погоди