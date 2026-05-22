МАГАТЕ: Запорізька АЕС опинилася під загрозою повного знеструмлення

Станція залишилася лише на резервному електропостачанні після нових атак дронів

Запорізька атомна електростанція опинилася під загрозою повного знеструмлення після втрати основної лінії електропостачання. Міжнародне агентство з атомної енергії веде переговори з Україною та Росією про локальне припинення вогню для проведення термінового ремонту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Із 24 березня Запорізька АЕС отримує живлення лише через резервну лінію 330 кВ «Феросплавна-1». Основну лінію 750 кВ «Дніпровська» було відключено.

За цей період на станції зафіксували три випадки повного зникнення зовнішнього електропостачання. У МАГАТЕ заявили, що зараз тривають переговори про тимчасове локальне перемир’я, яке дозволить провести ремонтні роботи та знизити ризики для ядерної безпеки.

Команда агентства, яка перебуває на ЗАЕС, також отримала інформацію про атаки безпілотників поблизу станції та в Енергодарі, де проживає більшість персоналу об’єкта. За наявними даними, під час однієї з атак було використано до 40 дронів.

У суботу дрон із вибухівкою нібито впав біля машинного залу першого енергоблоку. За інформацією станції, вибуху не сталося, а постраждалих і пошкоджень не зафіксували.

Водночас команда МАГАТЕ не змогла незалежно підтвердити цей інцидент. Представники станції повідомили про нього лише через два дні, а уламки дрона на той момент уже прибрали.

«Присутність дронів та вибухівки на атомній електростанції є неприйнятною, оскільки вона різко збільшує і без того значні ризики для ядерної безпеки», – заявив Гроссі.

Нагадаємо, що МАГАТЕ повідомило про різке зростання активності безпілотників біля українських атомних об’єктів. Протягом 13-14 травня поблизу Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС було зафіксовано понад 160 БпЛА.