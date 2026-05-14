МАГАТЕ за два дні зафіксувало понад 160 російських дронів біля українських АЕС

Агентство з атомної енергії заявило про посилення активності БпЛА поблизу Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Раніше повідомлялося, що Кремль готує новий етап енергетичного терору, націлившись на інфраструктуру АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про різке зростання активності безпілотників біля українських атомних об’єктів. Протягом 13-14 травня поблизу Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС було зафіксовано понад 160 БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

«Хоча команди МАГАТЕ не повідомляють про прямий вплив на ядерну безпеку на цих об’єктах, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловлює глибоку стурбованість з приводу такої військової активності поблизу АЕС та наголошує на необхідності повного дотримання сімох основних принципів гарантування ядерного захисту та безпеки під час конфлікту», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Як відомо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціює задання Ради безпеки ООН після масованого російського обстрілу. «Світ мусить побачити, що відповідь Росії на всі наші конструктивні мирні пропозиції – це ще більше терору та насильства, і діяти відповідно», – сказав він.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило в Україну сьому технічну місію для перевірки стану електричних підстанцій, що критично важливі для безпечної роботи атомних електростанцій.