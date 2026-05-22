Скільки біженців Україна прийняла під час війни. Статистика Державної міграційної служби

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Загальна чисельність біженців і осіб з додатковим захистом (2 378 на кінець 2025 року) практично не змінюється протягом останніх років
Наталя Науменко: «Україна не є країною масового пошуку міжнародного захисту»

Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв'ю «Главкому» розповіла, скільки іноземців в нинішніх українських умовах звернулися з запитами на постійне проживання та отримання статусу біженця. За її словами, за січень-квітень 2026 року було подано лише 16 заяв від 19 осіб про статус біженця/додатковий захист.

«З початку року за отриманням дозволу на постійне проживання звернулося трохи більше трьох тисяч іноземців та осіб без громадянства, за отриманням посвідки на тимчасове проживання – 7,6 тис. На сьогодні основна підстава для отримання дозволу на постійне або тимчасове проживання – це возз’єднання сім’ї», – каже Науменко.

Посадовиця також наголосила, що Україна не є країною масового пошуку міжнародного захисту, а за перші чотири місяці 2026 року було подано лише 16 заяв від 19 осіб про статус біженця/додатковий захист, що є менше п’яти осіб на місяць. 

«Загальна чисельність біженців і осіб з додатковим захистом (2 378 на кінець 2025 року) практично не змінюється протягом останніх років», – підсумувала вона.

До слова, в країнах Європейського Союзу станом на кінець лютого 2026 року перебувають 4,4 млн українців зі статусом тимчасового захисту. За місяць їхня кількість зросла на 22 415 осіб. 

Як повідомлялось, навіть у разі крихкого миру з поступками майже 2,9 мільйона українських біженців залишаться в Європі після закінчення дії тимчасового захисту – це 56% від їхньої нинішньої кількості. Якщо ж бойові дії триватимуть, в Європі залишаться 99% біженців – 5,16 мільйона осіб. 

