Ризик ядерної катастрофи зріс. Гендиректор МАГАТЕ б'є на сполох

Наталія Порощук
Гроссі зробив заяву про ризик ядерної катастрофи
фото: Rafael Mariano Grossi/Х

Гроссі: Ризик ядерної катастрофи зріс до рівнів, яких не було з часів розпалу холодної війни

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що важливо обговорити 11-ту конференцію з розгляду дії договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що проходить у Нью-Йорку. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

Гроссі зауважив, що договір про нерозповсюдження ядерної зброї діє вже понад п’ять десятиліть і має найширше коло учасників серед усіх договорів у цій сфері, об’єднуючи 191 країну – як ті, що володіють ядерною зброєю, так і ті, що її не мають – спільною відповідальністю.

«Це дуже особливий момент. Ризик ядерної катастрофи зріс до рівнів, яких не було з часів розпалу холодної війни. Війна повернулася до Європи та Близького Сходу, а багатосторонні механізми, що забезпечують мир і безпеку, перебувають під величезним тиском. У сучасному ядерному просторі ми стикаємося з нестабільною паузою, де більше учасників, більше ризиків і менше ясності», – наголосив гендиректор.

Рафаель Гроссі також зазначив, що ядерна наука і технології приносять людству значну користь і мають бути доступними ширшому колу, а завдяки діяльності Агентства ці переваги сприяють енергетичній і продовольчій безпеці, охороні здоров’я та захисту довкілля у світі.

Конференції 2026 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї проходитиме з  27 квітня по 22 травня 2026 року у Нью-Йорку.

До слова, нове розслідування виявило масштабне будівництво стратегічних ядерних об'єктів у китайській провінції Сичуань. За даними супутникових знімків та аналізу офіційних документів, заради розширення арсеналу Пекін повністю зніс ціле поселення, мешканцям якого пояснили виселення «державною таємницею».

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров’я посилила підготовку до можливого ядерного інциденту на тлі загострення війни між США, Ізраїлем та Іраном.

