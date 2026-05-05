Росія пошкодила обладнання радіаційного моніторингу на Запорізькій атомній. Заява МАГАТЕ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Під час огляду станції фахівці зафіксували пошкодження обладнання лабораторії
Міжнародне агентство з атомної енергії виявило пошкодження обладнання на Запорізькій атомній станції

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідала лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької атомної станції після повідомлень про атаку безпілотника.
Експерти агентства прибули на об’єкт. Під час огляду фахівці зафіксували пошкодження інфраструктури лабораторії.

«Команда МАГАТЕ відвідала зовнішню лабораторію радіаційного контролю (ЗЛРК) Запорізької АЕС, через день після того, як станція заявила, що стала об'єктом атаки дрона. Команда зафіксувала пошкодження частини метеорологічного обладнання лабораторії для моніторингу, яке більше не функціонує», – йдеться в повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії.

Запорізька атомна станція залишається найбільшою атомною станцією в Європі з шістьма енергоблоками. Запорізька атомна станція перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. Попри окупацію, Україна офіційно наголошує, що станція є державною власністю та належить українському народові.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії  Рафаель Гроссі вкотре наголосив на критичній важливості дотримання принципів ядерної безпеки. Він повторив свій заклик до «максимальної військової стриманості» поблизу всіх ядерних об'єктів України, щоб запобігти потенційній катастрофі.

«Главком» писав, що 14 квітня Запорізька атомна електростанція залишилась без зовнішнього електропостачання. Щоб забезпечити роботу систем безпеки, тоді автоматично увімкнулися резервні дизельні генератори.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.

Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йшлося про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ.

Як повідомлялося, місії Міжнародного агентства з атомної енергії було розширено ще на дві важливі для АЕС електропідстанції в Україні. Рішення було ухвалено через нестабільність енергомережі та російські обстріли, що створюють ризик для ядерної безпеки.

