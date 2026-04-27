Запорізька АЕС пережила 15-й блекаут з початку окупації

Кожний блекаут несе загрозу радіаційній безпеці міжнародного масштабу

У неділю, 26 квітня, на окупованій Запорізькій атомній електростанції зафіксовано чергову втрату зовнішнього енергопостачання. Як повідомили в «Енергоатомі», через вимкнення лінії «Феросплавна-1» об'єкт залишився без живлення, що призвело до оголошення режиму блекауту. Про це пише «Главком».

Для підтримки роботи критичних систем станція протягом півтори години використовувала енергію 19 резервних дизель-генераторів. Це вже 15-й подібний випадок з моменту захоплення АЕС у 2022 році. Фахівці зазначають, що кожна така ситуація несе загрозу радіаційній безпеці міжнародного масштабу.

В компанії наголосили, що стабільна та безпечна експлуатація найбільшої атомної станції Європи можлива лише за умови її повернення під повний контроль України.

Нагадаємо, із нагоди сорокових роковин Чорнобильської катастрофи президент України Володимир Зеленський разом із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі взяли участь у відкритті нової постійної експозиції Національного музею «Чорнобиль»: «Чорнобиль: люди і сенси».

26 квітня Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.

Володимир Зеленський нагадав, що вибух 1986 року став однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства, наслідки якої сотні тисяч людей долають до сьогодні. Президент вшанував пам’ять тих, хто ціною власного життя зупиняв поширення радіації.

Додамо, що напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції.

Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.