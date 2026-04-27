Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня
Дайджест новин, що сталися у ніч 26 квітня 2026 року
Росія вдарила безпілотниками по Одесі, Сумщині, президент США Дональд Трампа заявив, що іранська нафтова система може вийти з ладу найближчим часом.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 квітня:
Удар по Одесі
Вночі 27 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За інформацією Лисака, є влучання в житловий будинок.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки по Одесі пошкоджено житловий будинок, будівлю отелю та приватні автомобілі. Попередньо, постраждали 13 людей.
Атака на Сумщину
Сумська область опинилася під масованою атакою ворожих безпілотників. Попри роботу сил ППО та збиття частини цілей, зафіксовані влучання у кількох громадах регіону. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров
У Роменській громаді удари прийшлися по об’єктах транспортної інфраструктури, також постраждала навколишня забудова та житловий сектор. Завдяки тому, що мешканці перебували в укриттях, обійшлося без жертв. Допомога медиків знадобилася лише 55-річній жінці через гостру реакцію на стрес. Крім того, через обстріли частина жителів залишилася без електропостачання – ремонтні бригади очікують дозволу на початок робіт.
Трамп про нафтову проблему Ірану
Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що іранська нафтова система може вийти з ладу вже за три дні.
За його словами, американська блокада Ормузької протоки виявилася успішною: через відсутність танкерів для вивезення сировини нафтові сховища країни переповнені. Це створює надмірний тиск, який загрожує «внутрішнім вибухом» усієї інфраструктури – як механічної частини, так і підземних комунікацій.
Трамп звинуватив демократів у дестабілізації
В інтерв'ю програмі «60 хвилин» на телеканалі CBS News президент Дональд Трамп заявив, що не вважає сучасний рівень політичного насильства в США безпрецедентним.
Президент поклав пряму відповідальність за сучасну напруженість на своїх політичних опонентів. Трамп назвав риторику представників Демократичної партії «мовою ненависті», яка створює вкрай небезпечну атмосферу в країні. На його думку, саме провокаційні заяви демократів є джерелом загрози, що підриває внутрішню стабільність Сполучених Штатів.
Трамп розкритикував журналістку
Після того як ведуча програми «60 хвилин» Нора О'Доннелл зачитала в ефірі фрагменти з текстів підозрюваного у стрілянині, президент Дональд Трамп перейшов до різкої критики представників медіа.
Причиною обурення став уривок, у якому нападник, не називаючи конкретних імен, звинувачував владу у важких злочинах та зраді: «Я більше не бажаю дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику покривати мої руки своїми злочинами».
Інші важливі новини:
- Запорізька АЕС пережила 15-й блекаут з початку окупації
- Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний висловлював претензії до Трампа у соцмережах
- Колишні прем'єр-міністри Ізраїлю об'єднують партії для протидії Нетаньягу
Коментарі — 0