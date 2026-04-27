Головна Світ Політика
search button user button menu button

Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч 26 квітня 2026 року

Росія вдарила безпілотниками по Одесі, Сумщині, президент США Дональд Трампа заявив, що іранська нафтова система може вийти з ладу найближчим часом. 

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 квітня:

Удар по Одесі

Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня фото 1
фото з відкритих джерел

Вночі 27 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За інформацією Лисака, є влучання в житловий будинок. 

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки по Одесі пошкоджено житловий будинок, будівлю отелю та приватні автомобілі. Попередньо, постраждали 13 людей.

Атака на Сумщину

Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня фото 2
фото з відкритих джерел

Сумська область опинилася під масованою атакою ворожих безпілотників. Попри роботу сил ППО та збиття частини цілей, зафіксовані влучання у кількох громадах регіону. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров

У Роменській громаді удари прийшлися по об’єктах транспортної інфраструктури, також постраждала навколишня забудова та житловий сектор. Завдяки тому, що мешканці перебували в укриттях, обійшлося без жертв. Допомога медиків знадобилася лише 55-річній жінці через гостру реакцію на стрес. Крім того, через обстріли частина жителів залишилася без електропостачання – ремонтні бригади очікують дозволу на початок робіт.

Трамп про нафтову проблему Ірану 

Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня фото 3
фото: AP

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що іранська нафтова система може вийти з ладу вже за три дні.

За його словами, американська блокада Ормузької протоки виявилася успішною: через відсутність танкерів для вивезення сировини нафтові сховища країни переповнені. Це створює надмірний тиск, який загрожує «внутрішнім вибухом» усієї інфраструктури – як механічної частини, так і підземних комунікацій.

Трамп звинуватив демократів у дестабілізації

Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня фото 4
фото: CBS

В інтерв'ю програмі «60 хвилин» на телеканалі CBS News президент Дональд Трамп заявив, що не вважає сучасний рівень політичного насильства в США безпрецедентним. 

Президент поклав пряму відповідальність за сучасну напруженість на своїх політичних опонентів. Трамп назвав риторику представників Демократичної партії «мовою ненависті», яка створює вкрай небезпечну атмосферу в країні. На його думку, саме провокаційні заяви демократів є джерелом загрози, що підриває внутрішню стабільність Сполучених Штатів.

Трамп розкритикував журналістку

Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня фото 5
фото: CBS

Після того як ведуча програми «60 хвилин» Нора О'Доннелл зачитала в ефірі фрагменти з текстів підозрюваного у стрілянині, президент Дональд Трамп перейшов до різкої критики представників медіа.

Причиною обурення став уривок, у якому нападник, не називаючи конкретних імен, звинувачував владу у важких злочинах та зраді: «Я більше не бажаю дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику покривати мої руки своїми злочинами». 

Інші важливі новини: 

Теги: вибух блокада стрес Запорізька АЕС блекаут партії Дональд Трамп війна Одеса Іран США Сергій Лисак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua