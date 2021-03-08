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    Гуморист і екскандидат в мери Одеси Філімонов привітав жінок зі святом

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    Олег Філімонов: &laquo;Дорогі жінки, у мене завжди асоціювалися саме з весною, часом цвітіння!&raquo; - Гуморист і екскандидат в мери Одеси Філімонов привітав жінок зі святом
    Олег Філімонов: «Дорогі жінки, у мене завжди асоціювалися саме з весною, часом цвітіння!»
    фото: Facebook

    Гуморист зазначив, що сприймає ця свято як весняне, а жінки у нього асоціюються саме з весною

    Відомий одесит, ведучий програми «Джентльмен-шоу» та колишній кандидат в мери міста Олег Філімонов привітав усіх жінок України зі світом 8 березні.

    Гуморист зазначив, що сприймає ця свято як весняне, а жінки у нього асоціюються саме з весною і періодом цвітіння.

    Своє привітання Філімонов опублікував на сторінці у Facebook.

    «Дорогі жінки! Знайомі і незнайомі, подруги, колеги, бабусі і мами, сестри і дружини, одеситки і мешканки інших міст і навіть країн – вітаю зі святом! Я його сприймаю, як свято весни. А ви, дорогі жінки, у мене завжди асоціювалися саме з весною, часом цвітіння! Будьте здорові, веселі, радісні, щасливі і удачливі! Нехай ваші чоловіки, діти, онуки, молоді люди і тата вас радують і люблять! Обіймаю всіх міцно, з любов'ю до вас, ваш Олег Філімонов», –написав артист.

    Нагадємо, у 1977 році Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції закликала всі держави проголосити відповідно до їхніх історичних і національних традицій будь-який день року Міжнародним днем прав жінок і миру, створювати сприятливі умови для викорінення дискримінації жінок і для їхнього повного й рівноправного залучення до соціального розвитку.
    Теги: Одеса свята жінка
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