Гуморист і екскандидат в мери Одеси Філімонов привітав жінок зі святом

Олег Філімонов: «Дорогі жінки, у мене завжди асоціювалися саме з весною, часом цвітіння!»

Гуморист зазначив, що сприймає ця свято як весняне, а жінки у нього асоціюються саме з весною

Відомий одесит, ведучий програми «Джентльмен-шоу» та колишній кандидат в мери міста Олег Філімонов привітав усіх жінок України зі світом 8 березні.

Гуморист зазначив, що сприймає ця свято як весняне, а жінки у нього асоціюються саме з весною і періодом цвітіння.

Своє привітання Філімонов опублікував на сторінці у Facebook.

«Дорогі жінки! Знайомі і незнайомі, подруги, колеги, бабусі і мами, сестри і дружини, одеситки і мешканки інших міст і навіть країн – вітаю зі святом! Я його сприймаю, як свято весни. А ви, дорогі жінки, у мене завжди асоціювалися саме з весною, часом цвітіння! Будьте здорові, веселі, радісні, щасливі і удачливі! Нехай ваші чоловіки, діти, онуки, молоді люди і тата вас радують і люблять! Обіймаю всіх міцно, з любов'ю до вас, ваш Олег Філімонов», –написав артист.