Масі Найєм заявив, що його звільнено зі служби
Найєм наголосив, що наразі повертається до цивільного життя та сконцентрується на двох речах
Український адвокат, військовослужбовець Масі Найєм заявив, що його військова служба закінчилась. Він зауважив, що це сталося не з його волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Найєма у Facebook.
«Моя військова служба закінчилась. Не з моєї волі, не тоді, коли я цього хотів, і не в той спосіб, на який заслуговував. Я щиро шкодую, що не можу пояснити всього, як воно було насправді, і що справедливість, якої прагнув, залишилась десь між рядків», – йдеться у дописі.
Найєм наголосив, що наразі повертається до цивільного життя та сконцентрується на двох речах.
«Перше. Я повертаюсь до роботи в юридичній компанії «Міллер», юридична компанія і продовжу служіння верховенству права. Друге. Я продовжу правозахисну роботу у «Принципі» – організації, яку ми створили, щоб захищати військових і ветеранів. Наша місія дуже проста – захищати тих, хто захищає країну», – додав Найєм.
До слова, раніше український адвокат та військовий Масі Найєм знявся для журналу Indposhiv. Він прикрасив обкладинку журналу і розповів, як діти реагують на відсутність ока.
Коментарі — 0