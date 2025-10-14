У мережі з'явилося відео нібито побиття військового на кріслі колісному: реакція поліції

На куртці одного з нападників можна побачити приліплений скотчем прапор Азербайджану

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про інцидент за участі чоловіка у військовій формі, якого, за поширеним у соцмережах відео, кілька разів ударили та скинули з інвалідного візка на вулиці Паньківській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомили у поліції, вчора у телеграм-каналах з’явилося відео, на якому троє невідомих декілька раз вдарили чоловіка, одягненого у військову форму та скинули його з крісла колісного на землю.

«За фактом виявленої публікації на місце події негайно були скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські опитали свідків та переглянули записи з камер спостереження. За попередніми даними, інцидент був інсценований, імовірно, з метою провокації.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників події. У поліції наголосили, що після завершення перевірки громадськість буде поінформована про результати.

У мережі читачі зауважили, що на куртці одного з нападників видніється приклеїний скотчем прапор Азербайджану, що наводить на думку про те, що конфлікт на відео інсценований для провокації та розповсюдження у російських ЗМІ.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що його країна підтримує територіальну цілісність України з перших днів російського вторгнення. Раніше президент Азербайджану підписав розпорядження про виділення $2 млн на допомогу Україні. Кошти, в еквіваленті манату, будуть виділені з резервного фонду президента.

Також повідомлялося, що Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні, якщо Росія продовжить завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану в Україні. Насамперед Азербайджан міг би передати Україні зброю, успадковану від СРСР або закуплену пізніше в Росії, Білорусі чи України. У разі зняття ембарго є висока ймовірність того, що Україна могла б отримати САУ 2С1 «Гвоздика» і 2С3 «Акація». Також в арсеналі Баку є 2С19 «Мста-С» і 2С7 «Піон».