Головна Київ Новини
search button user button menu button

У мережі з'явилося відео нібито побиття військового на кріслі колісному: реакція поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У мережі з'явилося відео нібито побиття військового на кріслі колісному: реакція поліції
На куртці одного з нападників можна побачити приліплений скотчем прапор Азербайджану
скриншот відео

Правоохоронці встановлюють усіх учасників події

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про інцидент за участі чоловіка у військовій формі, якого, за поширеним у соцмережах відео, кілька разів ударили та скинули з інвалідного візка на вулиці Паньківській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомили у поліції, вчора у телеграм-каналах з’явилося  відео, на якому троє невідомих декілька раз вдарили чоловіка, одягненого у військову форму та скинули його з крісла колісного на землю. 

«За фактом виявленої публікації на місце події негайно були скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські опитали свідків та переглянули записи з камер спостереження. За попередніми даними, інцидент був інсценований, імовірно, з метою провокації.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників події. У поліції наголосили, що після завершення перевірки громадськість буде поінформована про результати.  

У мережі читачі зауважили, що на куртці одного з нападників видніється приклеїний скотчем прапор Азербайджану, що наводить на думку про те, що конфлікт на відео інсценований для провокації та розповсюдження у російських ЗМІ.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що його країна підтримує територіальну цілісність України з перших днів російського вторгнення. Раніше президент Азербайджану підписав розпорядження про виділення $2 млн на допомогу Україні. Кошти, в еквіваленті манату, будуть виділені з резервного фонду президента.

Також повідомлялося, що Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні, якщо Росія продовжить завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану в Україні. Насамперед Азербайджан міг би передати Україні зброю, успадковану від СРСР або закуплену пізніше в Росії, Білорусі чи України. У разі зняття ембарго є висока ймовірність того, що Україна могла б отримати САУ 2С1 «Гвоздика» і 2С3 «Акація». Також в арсеналі Баку є 2С19 «Мста-С» і 2С7 «Піон».

Теги: провокація військові Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Охочих воювати з Росією в Європі наразі немає, заявив Сікорський 
Чесна заява з Польщі: хто готовий почати війну з Росією?
15 вересня, 11:20
Магістральна тепломережа на вулиці Діловій була збудована ще у 1972 роц
Київ завершує модернізацію магістральної тепломережі на вулиці Діловій у Печерському районі (фото)
16 вересня, 11:05
Люди в метро очікують на відбій повітряної тривоги
Екснардеп проїхав в метро та звернувся до Кличка
2 жовтня, 17:55
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
5 жовтня, 09:27
Металевий відбійник повністю пройшов крізь салон автівки
Моторошна аварія на Кільцевій дорозі: відбійник повністю прошив автівку, є загиблий
19 вересня, 15:40
Сазонов вважає, що на Донеччині плани ворога повністю зруйновані
Військовий ЗСУ розповів про котли для росіян біля Добропілля
4 жовтня, 15:32
Киян та гостей столиці запрошують відвідати сквер і зробити чудове фото на згадку
У столичному сквері Марії Заньковецької облаштовано яскраву фотозону (фото)
7 жовтня, 20:54
З 13 жовтня синоптики прогнозують відчутніше похолодання
У Києві та області з наступного тижня відчутно похолодає
10 жовтня, 15:52
У вихідні трамваї курсуватимуть за звичним маршрутом
Рух декількох трамваїв змінено через ремонт на Кирилівській: перелік маршрутів
Вчора, 09:34

Новини

На залізничному вокзалі Києва зупинився ескалатор: реакція мережі
На залізничному вокзалі Києва зупинився ескалатор: реакція мережі
У мережі з'явилося відео нібито побиття військового на кріслі колісному: реакція поліції
У мережі з'явилося відео нібито побиття військового на кріслі колісному: реакція поліції
Голова КМВА з Подільського мосту нацькував правоохоронців на Кличка
Голова КМВА з Подільського мосту нацькував правоохоронців на Кличка
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Захист столиці від повітряних ударів. Кличко відповів за звинувачення президента
Захист столиці від повітряних ударів. Кличко відповів за звинувачення президента
«Сьогодні мій останній день на посаді». Перший заступник Кличка повідомив про звільнення
«Сьогодні мій останній день на посаді». Перший заступник Кличка повідомив про звільнення

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua