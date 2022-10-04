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Масі Найєм знявся у фотосесії для журналу Indposhiv

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Масі Найєм знявся у фотосесії для журналу Indposhiv
Військовий майже три місяці лікувався
фото: Alexander Tsygankov

Адвокат втратив око під час виконання бойового завдання на сході 

Український адвокат та військовий Масі Найєм у зйомці для журналу Indposhiv показав, який вигляд має зараз. Світлину адвокат показав на своїй сторінці у Facebook.

Військовий позував для журналу Indposhiv. Він прикрасив обкладинку журналу і розповів, як діти реагують на відсутність ока.

«Красивішим я все одно вже не буду. Дуже подобається, як діти реагують на відсутність ока. Вони роздивляються, а двоє хлопчиків один одному говорили: «Дивись, пірат». Такі часи», – поділився Найєм.

Масі Найєм знявся у фотосесії для журналу Indposhiv фото 1

Як відомо, Найєм 5 червня отримав важке поранення під час виконання бойового завдання на сході. Чоловік втратив око, майже три місяці був у лікарні. 19 червня Найєм опублікував фото з лікарняного ліжка. Він подякував медикам, які боролися за його життя. Лише 26 серпня його виписали з лікарні. 

Нагадаємо, що українському адвокату та військовому Масі Найєму, який дістав тяжке поранення на фронті, врятували життя в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова.

Також Масі Найєм поділився кількома висновками, які зробив після поранення.

Теги: чоловік поранення пірат адвокат Facebook

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