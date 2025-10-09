Головна Країна Суспільство
Українці з Нової Зеландії відправили допомогу для ЗСУ та лікарень

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Українці з Нової Зеландії відправили допомогу для ЗСУ та лікарень
Дев’ятий контейнер з Нової Зеландії прибуде до України з медичною та гуманітарною підтримкою
фото: Активіст української громади в Крайстчерчі Едуард Паткевич

Вісім тонн медичного обладнання, генератори та теплий одяг відправлено для ЗСУ та лікарень

Українська громада Нової Зеландії відправила морем вже дев’ятий контейнер допомоги для Збройних Сил України та лікарень. Серед вантажу – дороговартісне медичне обладнання, генератори, перев’язувальний матеріал, медикаменти та вісім тонн теплого одягу, включно з термобілизною з мериносової вовни для бійців на передовій. Про це повідомив «Главкому» активіст української громаlи в Крайстчерці Едуард Паткевич.

Контейнер, що вирушить морем до України, важить вісім тонн і містить дороговартісне медичне обладнання, електричні візки, перев’язувальний матеріал, медикаменти та генератори. «До зими бійці на передовій отримають якісну термобілизну з вовни всесвітньо відомих мериносових овець», – розповів активіст Едуард Паткевич.

Фото: Активіст української громади в Крайстчерчі Едуард Паткевич

Тисячі комплектів термобілизни з ярликом «не для перепродажу, для незламних українців» вже були відправлені безпосередньо у підрозділи ЗСУ за ініціативи директора фабрики та активіста Паткевича. «Новозеландці близько до серця сприймають страждання мирних українських міст, щиро вболівають за Україну і зичать їй перемоги», – додає він.

Фото: Активіст української громади в Крайстчерчі Едуард Паткевич

Катерина Турська, співголова Обʼєднання українців Півночі Нової Зеландії, зазначає, що «маленька українська громада робить все, що може, аби не тільки допомагати ЗСУ, а і давати гідну відсіч російській пропаганді».

Фото: Активіст української громади в Крайстчерчі Едуард Паткевич

Нагадаємо, що Нова Зеландія виділила Україні $9,8 млн допомоги для підтримки у війні та гуманітарних потреб. З цієї суми $3,68 млн спрямовуються на військові цілі, зокрема $2,45 млн на «Коаліцію дронів» та $1,23 млн – на медичні потреби ЗСУ. Решта $6,12 млн призначені для гуманітарної допомоги, що включає підтримку цивільного населення та медичні поставки.

Жанет Фаанга, нащадок маорійських вождів з Нової Зеландії, передала президенту України Володимиру Зеленському та його дружині Олені власноруч зв’язані теплі речі. Майстриня підтримує українських військових з 2022 року, в’язавши одяг для них за аналогією з тим, як колись допомагала своїм рідним у військовій службі. Близько сотні таких виробів уже надійшли до України разом із гуманітарними контейнерами від новозеландських волонтерів.

Теги: ЗСУ військові гуманітарна допомога Нова Зеландія Україна військова допомога

