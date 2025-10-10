Головна Світ Соціум
Закохався в народ. Американський піхотинець відмовився від карʼєри, аби захистити Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Закохався в народ. Американський піхотинець відмовився від карʼєри, аби захистити Україну
Військовий загинув у травні 2024 року під час того, як допомагав побратимам дістатися до безпечного місця
фото: New York Post

В українській армії нині служать кілька тисяч американців

Колін Тім, колишній кулеметник морської піхоти, отримав почесне звільнення зі служби в липні 2023 року. Вже через два місяці він зголосився добровольцем воювати в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Колін народився у березні 2001 року. Він вибрав не піти вчитися у безплатний коледж після служби в Корпусі морської піхоти, а захищати нашу землю від окупантів. Захисник вважав, що український народ заслуговує на таку саму свободу, якою користуються американці.

Закохався в народ. Американський піхотинець відмовився від карʼєри, аби захистити Україну фото 1

Протягом восьми місяців військовий з мужністю захищав Україну від російських загарбників. Він віддав своє життя в місії, яка дозволила його побратимам дістатися до безпечного місця. «Нам сказали, що він та інший хлопець, який також загинув під час цієї місії, допомогли своїй команді на полі бою дістатися до безпечного місця», – розповіла його матір.

Закохався в народ. Американський піхотинець відмовився від карʼєри, аби захистити Україну фото 2

За словами Дон, Колін закохався в Україну, а також у її народ. «Він завжди говорив, як вдячні йому люди, але що він не відчуває себе героєм, бо просто допомагав, роблячи те, що вміє найкраще», – додала вона.

Тепер його мама і родини інших полеглих в цій війні громадян США пишуть американському президенту Дональду Трампу, аби він допоміг Україні вистояти.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни у боях за Україну загинули щонайменше 92 громадянина США. В українській армії нині служать кілька тисяч американців. Як писала газета New York Post, американський уряд налаштований рішуче уникати будь-яких натяків на пряме зіткнення своїх військових з росіянами, тому «майже не надає допомоги бійцям-добровольцям».

