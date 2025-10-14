Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Скільки відкрито справ про СЗЧ: статистика

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скільки відкрито справ про СЗЧ: статистика
Із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ
фото: depositphotos

За три роки зафіксовано 53 954 випадків дезертирства

Правоохоронці відкрили майже 290 тис. кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство з січня 2022 року по вересень 2025 року. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає «Главком» з посиланням на «УП».

З січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, 53 954 – за дезертирство. Для порівняння: упродовж із січня 2022 по вересень 2024 року правоохоронці зареєстрували близько 60 тис. справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч – за дезертирство.

Нагадаємо, Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини.

До слова, 30 серпня закінчився термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року.

Зауважимо, військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко зазначив, що зростання кількості випадків СЗЧ у вересні пов’язане з тим, що після відпусток до роботи повернулися більше співробітників ДБР, які займаються фіксацією порушень.

Читайте також:

Теги: Офіс Генерального прокурора військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Месюк 28 лютого 2022 року пішов до військкомату
Поліг на Луганщині під Кремінною. Згадаймо Андрія Месюка
Вчора, 09:00
Трамп: Це безумство – просто безумство. Я думав, що це (війна в Україні – «Главком») буде одним із простіших конфліктів
Нові заяви Трампа, побоювання США щодо ракет Tomahawk для України: головне за ніч
8 жовтня, 05:42
Снайперка народила первістка
Військова Білозерська народила первістка
6 жовтня, 09:24
Штани Марини Порошенко наробили галасу в соцмережах
Штани Марини Порошенко наробили галасу в соцмережах
2 жовтня, 01:48
Все більше європейських лідерів починають розуміти, що уникнути прямого конфлікту з Російською Федерацією не вдасться
Третя світова неминуча?
29 вересня, 16:50
Якщо налаштувати себе на довгу війну, тоді ми прийматимемо рішення, які ведуть до посилення боєздатності, переконаний Андрій Іллєнко
«Перемир’я – небезпечна ілюзія». Відомий політик із фронту звернувся до українців у тилу
28 вересня, 16:15
Чисельність нової бригади становитиме близько 4-5 тис. військовослужбовців
Швеція та Фінляндія створили ударну бригаду на кордоні з Росією
28 вересня, 03:15
Ексвиконувач обов’язків голови правління харківського банку отримав підозру
Україна націоналізувала 2,5 млрд грн компанії, повʼязаної з російським букмекером
24 вересня, 12:14
Саудівська Аравія та Пакистан уклали пакт про взаємну оборону
Саудівська Аравія та Пакистан уклали пакт про взаємну оборону
18 вересня, 03:33

Кримінал

Скільки відкрито справ про СЗЧ: статистика
Скільки відкрито справ про СЗЧ: статистика
Обрано запобіжний захід соратнику Януковича
Обрано запобіжний захід соратнику Януковича
За допомогою ШІ оформлювали кредити на українців: поліцейські викрили шахраїв
За допомогою ШІ оформлювали кредити на українців: поліцейські викрили шахраїв
Браконьєри вистрілили по авто, переплутавши зі звіром: яке покарання отримали
Браконьєри вистрілили по авто, переплутавши зі звіром: яке покарання отримали
Генпрокурор запропонував посилити покарання за вбивство дітей
Генпрокурор запропонував посилити покарання за вбивство дітей
В Івано-Франківську невідомий побив двох підлітків: кривдника розшукують
В Івано-Франківську невідомий побив двох підлітків: кривдника розшукують

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua