Скільки відкрито справ про СЗЧ: статистика

Із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ

За три роки зафіксовано 53 954 випадків дезертирства

Правоохоронці відкрили майже 290 тис. кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство з січня 2022 року по вересень 2025 року. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає «Главком» з посиланням на «УП».

З січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, 53 954 – за дезертирство. Для порівняння: упродовж із січня 2022 по вересень 2024 року правоохоронці зареєстрували близько 60 тис. справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч – за дезертирство.

Нагадаємо, Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини.

До слова, 30 серпня закінчився термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року.

Зауважимо, військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко зазначив, що зростання кількості випадків СЗЧ у вересні пов’язане з тим, що після відпусток до роботи повернулися більше співробітників ДБР, які займаються фіксацією порушень.