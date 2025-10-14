Скільки відкрито справ про СЗЧ: статистика
За три роки зафіксовано 53 954 випадків дезертирства
Правоохоронці відкрили майже 290 тис. кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство з січня 2022 року по вересень 2025 року. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає «Главком» з посиланням на «УП».
З січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, 53 954 – за дезертирство. Для порівняння: упродовж із січня 2022 по вересень 2024 року правоохоронці зареєстрували близько 60 тис. справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч – за дезертирство.
Нагадаємо, Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини.
До слова, 30 серпня закінчився термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року.
Зауважимо, військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко зазначив, що зростання кількості випадків СЗЧ у вересні пов’язане з тим, що після відпусток до роботи повернулися більше співробітників ДБР, які займаються фіксацією порушень.
