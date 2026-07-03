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Масштабна ревізія оборонних контрактів. До бюджету за три місяці повернуто 7,3 млрд грн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Масштабна ревізія оборонних контрактів. До бюджету за три місяці повернуто 7,3 млрд грн
Алла Басалаєва була призначена урядом головою Державної аудиторської служби України 4 листопада 2022 року
фото: glavcom.ua

Голова Державної аудиторської служби  повідомила перші результати перевірки використання бюджетних коштів в оборонпромі, яка розпочалася після «Міндічгейту»

За три місяці перевірок оборонних контрактів до державного бюджету вже повернуто 7,3 млрд грн. Йдеться про результати масштабної ревізії використання коштів в оборонно-промисловому комплексі, яка стартувала після гучного «Міндічгейту».

Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.

«Упродовж березня-травня 2026 року вдалося повернути до бюджету 7,3 млрд грн. Це різні кошти, зокрема, зайво переплачені гроші держзамовниками на виконання контрактів, авансові платежі», – повідомила вона.

За словами Басалаєвої, серед найпоширеніших порушень, які виявляють аудитори, – завищення витрат ще на етапі укладання контрактів.

Наразі перевірка охоплює 92 суб’єкти господарської діяльності оборонно-промислового комплексу. Йдеться про підприємства, що входять до структури «Української оборонної промисловості» (колишній «Укроборонпром»), а також «Агенцію оборонних закупівель» і «Державний оператор тилу».

При цьому голова Держаудитслужби запевнила, що аудитори не стикаються із саботажем з боку підприємств оборонної галузі.

«Жодних перешкод нашим аудиторам представники підприємств оборонної галузі не чинять», – наголосила Басалаєва.

Нагадаємо, «Міндічгейт» – це гучний скандал навколо закупівель в оборонному секторі, який вибухнув після журналістських розслідувань та публічних звинувачень у можливому лобіюванні інтересів окремих постачальників, завищенні цін і непрозорому розподілі багатомільярдних контрактів. Назва походить від прізвища бізнесмена Тимура Міндіча, якого медіа та окремі політики пов’язували з впливом на процеси у сфері оборонних закупівель. Після суспільного резонансу уряд доручив Держаудитслужбі провести масштабну ревізію використання коштів в оборонно-промисловому комплексі.

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Теги: Алла Басалаєва аудит Держаудитслужба

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