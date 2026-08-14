Військовослужбовець знайшов на Львівщині унікальний артефакт

Зуб мамонта важить понад 7,4 кг, а його довжина становить 35 см

У руслі Дністра поблизу Жидачева на Львівщині знайшли добре збережений зуб мамонта. Знахідку передали до палеогеографічної колекції Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на кафедру геоморфології і палеогеографії ЛНУ.

Знахідку університету подарував випускник географічного факультету ЛНУ, а нині військовослужбовець Державної прикордонної служби України Володимир Проць. Він виявив зуб під час відпочинку біля річки Стрий.

«Пішов на річку Стрий покупатися, ходив по березі. У руслі цієї річки мою увагу привернув об'єкт, який виділявся серед каміння. Почав витягати його», – розповів Володимир Проць «Високому замку».

Чоловік сфотографував знахідку та за допомогою Google визначив, що це, ймовірно, зуб мамонта.

Знахідка важить 7 кг 440 грамів, а її довжина становить 35 сантиметрів. На поверхні зуба видно характерний ребристий, або пластинчастий, малюнок.

Фото: кафедра геоморфології і палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка

Проць вирішив передати знахідку до рідного університету, щоб нею могли користуватися студенти.

«Хочу подарувати їм цей експонат – щоб студенти могли його побачити і чогось навчитися. Гадаю, то буде правильне місце для моєї знахідки. Вона там принесе практичну користь», – сказав він.

У кафедрі геоморфології і палеогеографії ЛНУ подякували військовослужбовцю за подарунок та зазначили, що зуб стане навчальним матеріалом для студентів.

«Тепер частинка плейстоценової історії нашого краю зберігатиметься в нашій колекції та слугуватиме чудовим навчальним матеріалом для студентів», – зазначили на кафедрі.

Професор кафедри геоморфології і палеогеографії ЛНУ Андрій Богуцький та Володимир Проць із знайденим зубом мамонта Фото: кафедра геоморфології і палеогеографії ЛНУ

Там додали, що майбутні географи зможуть не лише вивчати плейстоценову природу регіону за підручниками, а й безпосередньо досліджувати матеріальний свідок давньої історії краю.

Зуб мамонта тепер зберігатиметься у палеогеографічній колекції ЛНУ імені Івана Франка та використовуватиметься під час навчання студентів.

Нагадуємо, подібні знахідки вже робили і в інших регіонах України. У березні цього року на околицях Переяслава на Київщині бійці тероборони виявили частину стегнової кістки мамонта, яку попередньо датували приблизно 25 тисячами років. Науковці припустили, що ця знахідка разом із рештками фауни та крем’яним наконечником, знайденими там раніше, може свідчити про існування невідомої раніше палеолітичної стоянки.