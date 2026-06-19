«Стовідсоткова мішень». Голова Фонду держмайна пояснив, чому зараз неможливо приватизувати «Центренерго»

Під час поїздки на зруйновану Трипільську ТЕС у травні Дмитро Наталуха (перший справа) пообіцяв, що держава спробує відновити підприємство

Наталуха: «Зайти зараз на «Центренерго» – це suicide mission для будь-якого інвестора»

Приватизація державної енергогенеруючої компанії «Центренерго» під час війни наразі є нереалістичною через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Будь-який інвестор, який ризикнув би придбати цей актив зараз, фактично отримав би об'єкт, що перебуває під постійною загрозою ударів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха.

Виставляти компанію на продаж у нинішніх умовах означало б автоматично погодитися на величезне знецінення активу. «Продавати «Центренерго» зараз – це одразу виставляти на неї дисконт якогось космічного масштабу», – наголосив Наталуха.

Очільник Фонду нагадав, що нещодавно представники ФДМУ відвідали зруйновану російськими ударами Трипільську ТЕС, яка входить до структури «Центренерго». За його словами, нині головним завданням є стабілізація фінансового стану компанії та підготовка енергосистеми до чергового опалювального сезону.

«Як на мене, зайти на актив, який є стовідсотковою мішенню для атак, це для будь-якого потенційного інвестора – suicide mission. Тому в цих умовах заявляти, що ми будемо «Центренерго» приватизувати, було б несерйозно», – пояснив голова ФДМУ.

Водночас Наталуха підкреслив, що у мирний час інтерес до компанії міг би бути значним. За його словами, «Центренерго» забезпечує близько 15% загального виробництва електроенергії в Україні та володіє значним майновим комплексом.

Йдеться, зокрема, про близько 500 тис. кв. м нерухомості по всій країні, майже 3 тис. гектарів землі та підприємство «Ременерго», яке займається ремонтом обладнання теплоелектростанцій.

Наталуха зазначив, що після завершення активної фази війни держава матиме кілька варіантів подальшої долі енергетичних активів: приватизацію, державно-приватне партнерство або збереження у державній власності.

Водночас остаточних рішень щодо цього наразі немає. «Після того, як завершаться бойові дії, ми кардинально інакше подивимось на ті чи інші речі», – вважає очільник Фонду держмайна.

Також Дмитро Наталуха в інтерв'ю «Главкому» заявив, що до кінця року Фонд державного майна планує виставити на приватизацію шість-сім великих активів. Серед них – Одеський припортовий завод, Демурінський ГЗК, «Сумихімпром» та «Мотордеталь-Конотоп». Водночас «Центренерго» до цього переліку наразі не входить через високі воєнні ризики та постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Також голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха заявив, що результати аудиту установи виявилися значно гіршими, ніж він очікував.