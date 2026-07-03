Глава Держаудитслужби повідомила результати перевірки контрактів з Fire Point

Назва компанії, яка випускає далекобійні засоби ураження, прогриміла в контексті «Міндічгейту»

Глава Державної аудиторської служби Алла Басалаєва розкрила результати перевірки контрактів компанії Fire Point, укладених з Агенцією оборонних закупівель. Про це вона зауважила в інтерв’ю для «Главкома».

«Ми перевіряли контракти Fire Point, укладені з Агенцією оборонних закупівель. Те, що ми побачили: за жодним термін виконання не порушено, товар постачається, кошти сплачуються», – зазначила Басалаєва.

Керівниця Держаудитслужби підкреслила, що частина контрактів мають бути виконані до 2028 року. «Тому лише по їх завершенню можна буде говорити про остаточні результати», – пояснила вона.

Fire Point – українська – українська компанія , що займається оборонними технологіями, зі штаб-квартирою в Києві. Заснована у 2022 році у відповідь на вторгнення Росії в Україну, вона спеціалізується на проєктуванні, розробці та виробництві ударних безпілотних літальних апаратів дальньої дії та крилатих ракет. Флагманськими продуктами компанії є безпілотні літальні апарати дальнього радіуса дії FP-1 та крилата ракета FP-5 «Фламінго», які використовуються Збройними силами України для завдання високоточних ударів по глибоко розташованих цілях на території, контрольованій Росією.

До слова, на оприлюднених у ЗМІ плівках, зафіксованих НАБУ у межах розслідування справи «Мідас», фігурує розмова нібито бізнесмена Тимура Міндіча з Рустемом Умєровим, який на той час очолював Міністерство оборони. У записах співрозмовники обговорюють питання буцімто пов’язані з діяльністю компанії «Файєр Поінт».

Згідно з оприлюдненими матеріалами, у розмові нібито згадуються моделі далекобійних ударних дронів FP1, FP5 і FP7 компанії «Файєр Поінт». Журналісти зазначають, що, за даними низки розслідувань, одним із можливих бенефіціарів компанії може бути Міндіч, хоча сам він раніше це заперечував.