Глава Держаудитслужби повідомила результати перевірки контрактів з Fire Point
Назва компанії, яка випускає далекобійні засоби ураження, прогриміла в контексті «Міндічгейту»
Глава Державної аудиторської служби Алла Басалаєва розкрила результати перевірки контрактів компанії Fire Point, укладених з Агенцією оборонних закупівель. Про це вона зауважила в інтерв’ю для «Главкома».
«Ми перевіряли контракти Fire Point, укладені з Агенцією оборонних закупівель. Те, що ми побачили: за жодним термін виконання не порушено, товар постачається, кошти сплачуються», – зазначила Басалаєва.
Керівниця Держаудитслужби підкреслила, що частина контрактів мають бути виконані до 2028 року. «Тому лише по їх завершенню можна буде говорити про остаточні результати», – пояснила вона.
До слова, на оприлюднених у ЗМІ плівках, зафіксованих НАБУ у межах розслідування справи «Мідас», фігурує розмова нібито бізнесмена Тимура Міндіча з Рустемом Умєровим, який на той час очолював Міністерство оборони. У записах співрозмовники обговорюють питання буцімто пов’язані з діяльністю компанії «Файєр Поінт».
Згідно з оприлюдненими матеріалами, у розмові нібито згадуються моделі далекобійних ударних дронів FP1, FP5 і FP7 компанії «Файєр Поінт». Журналісти зазначають, що, за даними низки розслідувань, одним із можливих бенефіціарів компанії може бути Міндіч, хоча сам він раніше це заперечував.
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