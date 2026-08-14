У застосунку «Армія+» стався збій

У застосунку «Армія+» наразі можуть виникати помилки під час авторизації

Про відновлення роботи повідомлять додатково

У застосунку «Армія+» наразі можуть виникати помилки під час авторизації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони України.

Фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи сервісу. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

«Наші фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи. Як тільки все виправимо – повідомимо вам. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», – йдеться у повідомленні.

«Армія+» – мобільний застосунок Міністерства оборони України для військовослужбовців. Через нього військові можуть подавати електронні рапорти, зокрема на відпустку, лікування, виплати та переведення, а також користуватися іншими цифровими сервісами.

До слова, Міністерство оборони спільно з Генштабом ЗСУ запустили тестування спрощених переведень військовослужбовців через «Армія+» у межах смуги відповідальності одного армійського корпусу.