Юрист, воїн Третього армійського корпусу. Згадаймо Володимира Розумця

Із 13 березня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Розумця.

37-річний старший солдат Володимир Розумець загинув 13 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Володимир Розумець народився 6 січня 1987 року в селі Верхівськ Рівненського району. Навчався у Городоцькій загальноосвітній школі, а згодом здобув вищу юридичну освіту у Київському національному університеті права.

Після навчання працював у різних сферах діяльності. На початку повномасштабного вторгнення Володимир Розумець одним із перших добровільно став на захист Батьківщини.

37-річний старший солдат Володимир Розумець загинув 13 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині фото: Рівненська міська рада

«Спочатку він долучився до лав територіальної оборони, а згодом перевівся у Третю окрему штурмову бригаду. У Володимира був досвід строкової служби в армії, він тривалий час займався спортом, зокрема тайським боксом, тому швидко адаптувався до військових буднів. Це була добра, порядна та відповідальна людина, яку поважали побратими. Володимир брав участь у важких боях на авдіївському напрямку», – розповіла дружина захисника.

37-річний старший солдат Володимир Розумець загинув 13 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Воїн тривалий час вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання.

Поховали Володимира Розумця 13 серпня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

Військовослужбовець тримає траурний портрет захисника фото: Рівненська міська рада

Прощання із захисником на Майдані Незалежності у Рівному. 13 серпня 2026 року фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися дружина та шестирічна донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.