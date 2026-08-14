«Укрзалізниця» підвищила зарплати працівникам: кого торкнулися зміни

Підвищення становитиме до 15%, а вже наступного року планується новий етап перегляду оплати праці

З 1 вересня понад 150 тис. працівників «Укрзалізниці» отримуватимуть підвищені зарплати. Розмір підвищення становитиме 10-15%, при цьому пріоритет отримають представники дефіцитних професій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколу Калашника.

Додатковий фінансовий ресурс насамперед спрямують працівникам, які безпосередньо забезпечують функціонування залізниці. Йдеться про фахівців, які ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену внаслідок російських атак інфраструктуру та забезпечують рух поїздів.

Про майбутні зміни повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Рішення щодо зарплат уже обговорили безпосередньо із залізничниками, керівництвом «Укрзалізниці», наглядовою радою та народними депутатами.

«З 1 вересня на Укрзалізниці буде підняття зарплат. Підвищення становитиме 10-15% в перевагу дефіцитних професій і стосуватиметься понад 150 000 працівників.

Ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів», – йдеться у повідомленні.

Джерелом додаткового ресурсу для залізниці стала, зокрема, індексація вантажних тарифів. Відповідне рішення підтримали після формування нової команди міністерства.

Водночас підвищення тарифів означає додаткове фінансове навантаження для бізнесу. Необхідність такого кроку пояснюють потребою «Укрзалізниці» отримати ресурс для забезпечення перевезень, ремонту рухомого складу, відновлення інфраструктури після російських атак та підвищення зарплат працівників.

На нинішньому підвищенні перегляд оплати праці залізничників не завершиться. Наступний етап індексації вантажних тарифів запланований із 1 січня 2027 року.

Очікується, що отриманий завдяки цьому ресурс дозволить продовжити поетапний перегляд зарплат працівників «Укрзалізниці» вже наступного року.

«Наступний етап індексації вантажних тарифів планується з 1 січня 2027 року. Це дасть можливість продовжити поетапний перегляд зарплат наступного року», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, російський безпілотник атакував локомотив пасажирського потяга на Одещині. Внаслідок удару загинули машиніст та його помічник. У поїзді перебували 340 пасажирів, серед них постраждалих не було.

Моніторингова команда зафіксувала загрозу БпЛА та передала команду зупинити потяг. У цей момент він заходив на станцію, щоб пасажири могли безпечно залишити вагони. Однак через різкий маневр реактивного «Шахеда» локомотивна бригада не встигла повністю зупинити потяг та евакуюватися.