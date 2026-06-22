«Попит є». Голова Фонду держмайна розповів про зацікавленість іноземців українськими підприємствами

Наталуха: «На великі стратегічні об’єкти є по три-п'ять потенційних покупців»

Попри війну та безпекові ризики, великі українські державні підприємства продовжують викликати інтерес у закордонних інвесторів. Найбільшу увагу привертають об'єкти великої приватизації, серед яких Одеський припортовий завод, Миколаївський глиноземний завод, Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, «Мотордеталь-Конотоп» та «Сумихімпром». Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха.

Інтерес до українських активів виявився вищим, ніж багато хто очікував в умовах повномасштабної війни. «На диво, такий попит є. Причому саме у великій приватизації, бо малу іноземні інвестори станом на зараз просто не помічають», – зазначив Наталуха.

Очільник Фонду розповів, що за час роботи на посаді вже провів зустрічі з представниками близько 20 іноземних посольств. Водночас він визнав, що значна частина потенційних інвесторів раніше навіть не знала про можливості придбання державних активів через Фонд держмайна.

За словами Наталухи, лише щодо Одеського припортового заводу вже підписано чотири угоди про нерозголошення інформації з потенційними іноземними покупцями.

«Стосовно Миколаївського глиноземного є зацікавленість, Демурінського гірничо-збагачувального комбінату, «Мотордеталь-Конотопу», «Сумихімпрому»… Не скажу, що прямо черга стоїть, але по три-чотири-п'ять потенційних учасників на такі великі стратегічні об’єкти є», – повідомив він.

Голова ФДМУ уточнив, що інтерес до українських активів проявляють не лише інвестори зі США та країн Європейського Союзу. Серед потенційних покупців також є представники країн Азії та держав Перської затоки.

Наталуха визнав, що розташування окремих підприємств поблизу лінії фронту негативно впливає на їхню ринкову оцінку. Однак, за його словами, головним завданням Фонду залишається пошук інвестора, який буде готовий розвивати підприємство, а не купувати його виключно для ліквідації чи продажу активів.

«Наша задача – не продати за безцінь, а навіть в таких важких та ризикових умовах знайти потенційного власника, який потім буде зацікавлений розвинути це підприємство і створити якусь цінність для економіки України, а не просто викупити його і порізати на металобрухт», – наголосив він.

За словами керівника Фонду, саме тому відомство займає проактивну позицію та намагається ще до аукціонів обговорювати з потенційними покупцями їхнє бачення подальшого розвитку підприємств.

Нагадаємо, Дмитро Наталуха заявив, що Фонд держмайна розглядає приватизацію як один із механізмів залучення іноземного капіталу в українську економіку. На його думку, присутність великих міжнародних інвесторів у стратегічних галузях може стати додатковим фактором економічної стійкості та безпеки держави.