Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Попит є». Голова Фонду держмайна розповів про зацікавленість іноземців українськими підприємствами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Попит є». Голова Фонду держмайна розповів про зацікавленість іноземців українськими підприємствами
На Одеський припортовий уже претендують кілька іноземних компаній
фото із відкритих джерел

Наталуха: «На великі стратегічні об’єкти є по три-п'ять потенційних покупців»

Попри війну та безпекові ризики, великі українські державні підприємства продовжують викликати інтерес у закордонних інвесторів. Найбільшу увагу привертають об'єкти великої приватизації, серед яких Одеський припортовий завод, Миколаївський глиноземний завод, Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, «Мотордеталь-Конотоп» та «Сумихімпром». Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха.

Інтерес до українських активів виявився вищим, ніж багато хто очікував в умовах повномасштабної війни. «На диво, такий попит є. Причому саме у великій приватизації, бо малу іноземні інвестори станом на зараз просто не помічають», – зазначив Наталуха.

Очільник Фонду розповів, що за час роботи на посаді вже провів зустрічі з представниками близько 20 іноземних посольств. Водночас він визнав, що значна частина потенційних інвесторів раніше навіть не знала про можливості придбання державних активів через Фонд держмайна.

За словами Наталухи, лише щодо Одеського припортового заводу вже підписано чотири угоди про нерозголошення інформації з потенційними іноземними покупцями.

«Стосовно Миколаївського глиноземного є зацікавленість, Демурінського гірничо-збагачувального комбінату, «Мотордеталь-Конотопу», «Сумихімпрому»… Не скажу, що прямо черга стоїть, але по три-чотири-п'ять потенційних учасників на такі великі стратегічні об’єкти є», – повідомив він.

Голова ФДМУ уточнив, що інтерес до українських активів проявляють не лише інвестори зі США та країн Європейського Союзу. Серед потенційних покупців також є представники країн Азії та держав Перської затоки.

Наталуха визнав, що розташування окремих підприємств поблизу лінії фронту негативно впливає на їхню ринкову оцінку. Однак, за його словами, головним завданням Фонду залишається пошук інвестора, який буде готовий розвивати підприємство, а не купувати його виключно для ліквідації чи продажу активів.

«Наша задача – не продати за безцінь, а навіть в таких важких та ризикових умовах знайти потенційного власника, який потім буде зацікавлений розвинути це підприємство і створити якусь цінність для економіки України, а не просто викупити його і порізати на металобрухт», – наголосив він.

За словами керівника Фонду, саме тому відомство займає проактивну позицію та намагається ще до аукціонів обговорювати з потенційними покупцями їхнє бачення подальшого розвитку підприємств.

Нагадаємо, Дмитро Наталуха заявив, що Фонд держмайна розглядає приватизацію як один із механізмів залучення іноземного капіталу в українську економіку. На його думку, присутність великих міжнародних інвесторів у стратегічних галузях може стати додатковим фактором економічної стійкості та безпеки держави.

Читайте також:

Теги: Фонд державного майна майно аудит Дмитро Наталуха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Які реформи у закупівлях, аудиті та контролі має виконати Україна для отримання нового фінансування ЄС
Що треба зробити Україні в закупівлях і фінконтролі, щоб отримати 8,35 млрд євро від ЄС
30 травня, 20:02
В особистих речах Миколи Азарова було знайдено ікону «Святий Миколай та Свята Людмила»
Несвяті Миколай і Людмила. Україна почала процедуру конфіскації скарбів сім'ї Азарова: список майна Судові хроніки
18 червня, 12:00
З 2024 року Фінляндія арештувала російські активи на понад 40 млн євро
Фінляндія заморозила мільйони євро РФ через Крим
3 червня, 01:01
Артистка виїхала до Росії та системно підтримує окупантів
Таїсію Повалій засуджено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна
29 травня, 14:11
Щоб зберегти статус критичності, компанії тепер зобов'язані платити працівникам щонайменше три мінімальні зарплати
Деякі підприємства можуть втратити право на бронювання: аналіз нових правил
30 травня, 19:15
Пошкоджена квартира на п'ятому поверсі в Приморському районі Одеси після влучання ворожого безпілотника
В Одесі дрони влучили у житлові будинки: постраждала жінка
10 червня, 04:35
Путін затвердив новий механізм покарання
Путін дозволив арештовувати майно росіян за критику війни
10 червня, 17:42
Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026
Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026
10 червня, 21:34
Після початку повномасштабної війни «Укрзалізниця» зіткнулася з новими викликами
«Укрзалізниця» має провести аудит та обґрунтувати необхідність підвищення вантажних тарифів – економіст
12 червня, 13:35

Бізнес

«Попит є». Голова Фонду держмайна розповів про зацікавленість іноземців українськими підприємствами
«Попит є». Голова Фонду держмайна розповів про зацікавленість іноземців українськими підприємствами
Фонд держмайна збирається розширити здачу в оренду державних земель
Фонд держмайна збирається розширити здачу в оренду державних земель
Приватизація-2026. Керівник Фонду держмайна анонсував продаж знакових об’єктів
Приватизація-2026. Керівник Фонду держмайна анонсував продаж знакових об’єктів
Ексспецпосланець президента Франції став членом Дорадчої ради ДТЕК
Ексспецпосланець президента Франції став членом Дорадчої ради ДТЕК
Закупівля українських добрив. Уряд запускає програму допомоги аграріям
Закупівля українських добрив. Уряд запускає програму допомоги аграріям
CEO ДТЕК Тімченко увійшов до рейтингу підприємців, які будують економіку України
CEO ДТЕК Тімченко увійшов до рейтингу підприємців, які будують економіку України

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua