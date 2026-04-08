Завершено слідство у справі Тимошенко, ухвалено низку законопроєктів. Головне за 8 квітня 2026

Дайджест новин 8 квітня 2026 року

Сьогодні Верховна Рада проголосувала за ключові законопроєкти для євроінтеграції та виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами. Зокрема, Угорщина оприлюднила «нові докази» у справі українських інкасаторів. Також Зеленський звернувся до Росії після перемир’я між США та Іраном.

«Главком» склав добірку головних подій 8 квітня.

Рада підтримала низку законопроєктів

Парламент ухвалив законопроєкт про оподаткування цифрових платформ №15111-д фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сьогодні, 8 квітня, другий день поспіль Верховна Рада проголосувала за ключові законопроєкти для євроінтеграції та виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами. Парламент ухвалив: законопроєкт про оподаткування цифрових платформ №15111-д – за основу; євроінтеграційний законопроєкт про імплементацію норм регламентів ЄС у сфері державного нагляду №12426 – в цілому; законопроєкт про реформу системи державного нагляду №14030 – в цілому.

Зеленський звернувся до РФ після перемир’я між США та Іраном

Президент зазначив, що припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував угоду між США та Іраном про припинення вогню. «Припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни. Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат», – сказав він.

НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України.

США та Ізраїль порушили перемир'я

На Близькому Сході фактично припинив дію режим перемир'я. США та Ізраїль завдали масованих ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) на півдні Ірану.

У відповідь на атаку Тегеран розпочав обстріли сусідніх держав. За попередніми даними, іранські сили завдали ракетних ударів по об'єктах у Кувейті та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Угорщина оприлюднила «нові докази» у справі українських інкасаторів

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини оприлюднила «нові докази» у справі захоплення інкасаторських авто Ощадбанку.

Зокрема, Ощадбанк прокоментував заяву угорського Національного податкового та митного управління (NAV) щодо розслідування вилучення коштів і цінностей, заявивши, що оприлюднене відео є сфальсифікованим, а правових підстав для утримання майна співробітників банку немає.

Дрони-перехоплювачі встановили рекорд зі знищення російських БпЛА

У березні українські дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі ворожих безпілотників, що вдвічі більше, ніж місяцем раніше. Про це сьогодні заявив міністр оборони Михайло Федоров.

