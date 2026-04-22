Справа Фаріон. Під будівлею суду зібралися прихильники Зінченка (фото, відео)

Прихильники 18-річного фігуранта, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці, скандували гасла на його підтримку
фото: glavcom.ua

У Львові відбудеться чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон

В’ячеслав Зінченко, який голодує вже шосту добу, прибув до суду разом з матірʼю. Тим часом під будівлею зібралися прибічники хлопця, які скандували гасла на підтримку обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

Деякі з прихильників прийшли під будівлю суду в футболках із зображенням 18-річного фігуранта справи. Зокрема, на одній з таких пише «Зінченко невинний!!!». Вони скандували «Волю!» та «Особі – довічне!». Деякі з присутніх навіть хотіли розгорнути плакати на підтримку Зінченка, однак це їм заборонила поліція, пригрозивши штрафом за несанкціонований мітинг.

Матір В’ячеслава Зінченка
фото: glavcom.ua
Під час попереднього слухання було анонсовано, що сьогодні мають відбутися судові дебати – це завершальна стадія судового розгляду.

Раніше «Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 17 квітня В’ячеслав Зінченко під час засідання оголосив про початок голодування, звинувативши суд у порушенні його конституційних прав. Захисник Зінченка Ігор Сулима подав заяву про відвід складу колегії суддів Шевченківського районного суду у справі про вбивство Ірини Фаріон через нібито їхню упередженість.

Натомість прокурор Дмитро Петльований нагадав, що за увесь час судового розгляду сторона захисту подала лише одну апеляційну скаргу на таке рішення, хоча має таке право. У відводі колегії суддів стороні захисту відмовили. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Саме після цього рішення В’ячеслав Зінченко публічно оголосив про початок голодування. Свій крок він пояснив протестом проти дій суду та намаганням привернути увагу до нібито порушень його прав як обвинуваченого.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Читайте також:

Читайте також

Експертиза, яку замовляло НАБУ, проводилась на ворожому програмному комплексі, заявляє Тимошенко
Тимошенко звинуватила НАБУ у використанні російського програмного забезпечення
Вчора, 16:20
Засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу експатрульним, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Голосієві. 21 квітня 2026 року
Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які втекли з місця теракту в Києві
Вчора, 16:18
На вулиці, що носить його ім’я, урочисто відкрили меморіальну табличку
Пам’яті Джохара Дудаєва: у Львові відкрили пам’ятну табличку (відео)
Вчора, 14:39
Мер Львова показався на прогулянці з дружиною
«Третій рік ходжу». Садовий розкрив ціну свого вбрання та секрет щасливого шлюбу (відео)
13 квiтня, 09:52
Попри заперечення обвинуваченим будь-яких стосунків із постраждалою, суд визнав його винним у зґвалтуванні
У Києві оголошено вирок ґвалтівнику 15-річної дівчини: деталі справи
8 квiтня, 13:19
Дії комунальника кваліфіковано як службова недбаліст
Мільйонна переплата на дорожніх огорожах: посадовець Деснянського ШЕУ постане перед судом
1 квiтня, 15:35
«Укрпошта» не погоджується з рішенням Нацбанку
«Укрпошта» пішла проти Нацбанку і пропонує зустрітися у суді
27 березня, 12:02
Володимир Зеленський пообіцяв відповідь росіянам на масовану атаку по Україні
«На атаки ми обов'язково відповімо». Зеленський прокоментував обстріл України
24 березня, 20:48
Мерія Львова припинила співпрацю з польською компанією
Львів розірвав контракт із польським підрядником на будівництво сміттєпереробного заводу: подробиці
24 березня, 11:51

Поліція викрила зв’язок U420 з масштабним наркоугрупованням «Хімпром»
Поліція викрила зв’язок U420 з масштабним наркоугрупованням «Хімпром»
На Дніпропетровщині викрито схему торгівлі людьми, серед потерпілих – неповнолітні
На Дніпропетровщині викрито схему торгівлі людьми, серед потерпілих – неповнолітні
ВАКС залишив чинною підозру Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів
ВАКС залишив чинною підозру Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів
Антикорупційний суд заочно арештував Шурму та його брата
Антикорупційний суд заочно арештував Шурму та його брата
На Дніпропетровщині чоловік під час затримання кинув гранату у поліціянтів: є поранені
На Дніпропетровщині чоловік під час затримання кинув гранату у поліціянтів: є поранені

Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
