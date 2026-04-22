Справа Фаріон. Під будівлею суду зібралися прихильники Зінченка (фото, відео)

Прихильники 18-річного фігуранта, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці, скандували гасла на його підтримку

У Львові відбудеться чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон

В’ячеслав Зінченко, який голодує вже шосту добу, прибув до суду разом з матірʼю. Тим часом під будівлею зібралися прибічники хлопця, які скандували гасла на підтримку обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

Деякі з прихильників прийшли під будівлю суду в футболках із зображенням 18-річного фігуранта справи. Зокрема, на одній з таких пише «Зінченко невинний!!!». Вони скандували «Волю!» та «Особі – довічне!». Деякі з присутніх навіть хотіли розгорнути плакати на підтримку Зінченка, однак це їм заборонила поліція, пригрозивши штрафом за несанкціонований мітинг.

Матір В’ячеслава Зінченка фото: glavcom.ua

Під час попереднього слухання було анонсовано, що сьогодні мають відбутися судові дебати – це завершальна стадія судового розгляду.

Раніше «Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 17 квітня В’ячеслав Зінченко під час засідання оголосив про початок голодування, звинувативши суд у порушенні його конституційних прав. Захисник Зінченка Ігор Сулима подав заяву про відвід складу колегії суддів Шевченківського районного суду у справі про вбивство Ірини Фаріон через нібито їхню упередженість.

Натомість прокурор Дмитро Петльований нагадав, що за увесь час судового розгляду сторона захисту подала лише одну апеляційну скаргу на таке рішення, хоча має таке право. У відводі колегії суддів стороні захисту відмовили. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Саме після цього рішення В’ячеслав Зінченко публічно оголосив про початок голодування. Свій крок він пояснив протестом проти дій суду та намаганням привернути увагу до нібито порушень його прав як обвинуваченого.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.