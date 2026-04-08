Судді перенесли засідання у справі Фаріон: у чому причина

Шевченківський районний суд Львова переніс засідання у справі про вбивство мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон

У середу, 8 квітня, у Шевченківському суді Львова мало відбутися засідання у справі В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Його перенесли через відсутність адвокатів обвинуваченого, інформує «Главком».

За словами головуючого судді Петра Невойта, обидва захисники підсудного надіслали клопотання про перенесення розгляду за лічені хвилини до початку сесії.

За словами судді, станом на ранок жодної інформації про неможливість прибуття адвокатів не було. Однак безпосередньо перед засіданням на електронну пошту суду надійшли звернення від обох захисників:

Ігор Сулима повідомив, що з 7 по 9 квітня перебуває у відрядженні в Києві. Адвокат просив відкласти розгляд і запропонував призначити наступні засідання на 22 та 29 квітня. Підтверджувальні документи він пообіцяв надати пізніше.

Володимир Вороняк надіслав клопотання про проведення засідань 8 та 9 квітня без його участі. Причиною вказано стан здоров'я. Захисник зазначив, що його лікування триватиме орієнтовно до 17 квітня, і додав до листа медичні довідки.

Суддя Петро Невойт констатував, що відсутність обох адвокатів робить неможливим продовження розгляду справи по суті, оскільки участь захисту в таких категоріях справ є обов'язковою.

Головуючий суддя поставив на обговорення питання щодо можливості продовження цього судового засідання з призначенням розгляду справи 9 квітня.

Зауважимо, раніше суд продовжив Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Справа перебуває на етапі дослідження доказів та допиту свідків.

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

«Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Раніше писали, що з’явилися нові докази вини Зінченка. Про це стало відомо на черговому слуханні у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Центральним моментом засідання стали результати одорологічної експертизи, що вказують на можливу причетність обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.