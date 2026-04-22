Суд перейнявся здоров’ям Шуфрича. «Главком» дізнався, як одіозний політик вирвався з-за грат

Нестор Шуфрич провів у слідчому ізоляторі СБУ два роки і сім місяців

Шевченківський районний суд Києва 16 квітня звільнив з-під варти народного депутата Нестора Шуфрича, обвинуваченого у державній зраді. «Главком» ознайомився з повним текстом ухвали суду, яка не підлягає оскарженню в апеляції.

Ініціаторами звільнення із СІЗО, у якому Шуфрич провів два роки і сім місяців, виступили його адвокати. У суді сторона захисту заявила клопотання про зміну запобіжного заходу, не пов’язаного з утриманням під вартою.

Ключові аргументи адвокатів: Шуфрич, його родичі та близькі, а також сторонні особи не можуть внести раніше визначену судами заставу нардепу у розмірі 33,2 млн грн. Причина – запровадженні РНБО персональні санкції проти політика, серед яких блокування активів. Алгоритми банківських платіжних систем або фінансових установ не дозволяють здійснити будь-які грошові перекази, у реквізитах яких зазначено прізвище обвинуваченого, скаржилися адвокати.

«Через запровадженні щодо Шуфрича Н.І. персональні санкції внесення застави на депозитний рахунок є абсолютно неможливим, що в кінцевому рахунку перетворює її із неізоляційного запобіжного заходу в безальтернативне тримання під вартою, а отже є порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини («Право на свободу та особисту недоторканність» – «Главком»)», – ідеться в ухвалі суду.

Крім того, сторона захисту апелювала до суду про незадовільний стан здоров’я у Шуфрича. У вигляді доказів надала копію довідки з медичного центру «Меділенд», де зазначено: 10 квітня 2026 року нардеп отримав оперативне лікування. Наступне дата медогляду була запланована на 17 квітня.

Обвинувачений також повідомив у суді про значне погіршення здоров’я. Це, у свою чергу, як зауважив він, призвело до декількох оперативних втручань. Шуфрич зробив висновок: подальше перебування у СІЗО загрожує його життю та здоров’ю.

Натомість прокурори були проти зміни запобіжного заходу. Вони наголосили на існуванні низки ризиків з боку обвинуваченого: переховування від органів досудового розслідування; незаконне впливання на свідків, експертів; можливість вчинення іншого кримінального правопорушення.

Свої висновки Феміда побудувала на нових доказах, пов’язаних зі станом здоров’я обвинуваченого. Також суд перерахував низку статей Конституції, зокрема, статтю 3, яка гласить: «Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».

«Судом було досліджено надані стороною захисту документи щодо стану здоров’я обвинуваченого Шуфрича Н.І., з яких вбачається, що останньому було здійснено неодноразові оперативні втручання, а також заплановані наступні, внаслідок яких він потребуватиме післяопераційної реабілітації. З огляду на викладене, з урахуванням пункту 5 Конвенції та статті 3 Конституції України, колегія суддів приходить до висновку, що з метою уникнення подальшого погіршення здоров’я обвинуваченого Шуфрича Н.І. та надання йому можливості отримання належної медичної допомоги, згідно встановленими діагнозами, його подальше безальтернативне утримання під вартою є не можливим», – зазначено в ухвалі суду.

витяг із ухвали суду у справі Шуфрича

Суд звільнив Шуфрича з СІЗО і відправив його під цілодобовий домашній арешт на два місяці – до 16 червня. Нардепу заборонено залишати власне помешкання на Київщині, за винятком отримання меддопомоги і відвідування укриття під час повітряної тривоги.

Також обвинувачений повинен носити електронний засіб контролю.

Як відомо, у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича. Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

«Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», – йшлося у повідомленні спецслужби.

Тоді ж під час обшуків у нардепа силовики знайшли колекції радянських нагород та кітелі збройних сил Росії.

У лютому 2024 року правоохоронці «нагородили» Шуфрича новою підозрою за фінансування Росгвардії у Криму. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна нардепу компанія заплатила воєнізованій охороні окупантів пів мільйона російських рублів. Гроші пішли за охорону недобудованого профілакторію площею понад 4,5 тис. кв у селищі Сімеїз, який межує з дачею Медведчука.

Після цього підозру за аналогічними подіями у Криму одержав й експомічник Шуфрича В’ячеслав Черепня. Він близько року перебував у СІЗО, а потім у лютому 2025 року суд переглянув міру запобіжного заходу і призначив домашній арешт.

15 вересня 2023 року одіозний політик заїхав до слідчого ізолятора СБУ, де й залишався до 16 квітня 2026 року.