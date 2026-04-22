Суд перейнявся здоров'ям Шуфрича. «Главком» дізнався, як одіозний політик вирвався з-за грат

glavcom.ua
Віталій Тараненко
Нардепу заборонено залишати власне помешкання на Київщині
фото: Судовий репортер

Нестор Шуфрич провів у слідчому ізоляторі СБУ два роки і сім місяців

Шевченківський районний суд Києва 16 квітня звільнив з-під варти народного депутата Нестора Шуфрича, обвинуваченого у державній зраді. «Главком» ознайомився з повним текстом ухвали суду, яка не підлягає оскарженню в апеляції.

Ініціаторами звільнення із СІЗО, у якому Шуфрич провів два роки і сім місяців, виступили його адвокати. У суді сторона захисту заявила клопотання про зміну запобіжного заходу, не пов’язаного з утриманням під вартою.

Ключові аргументи адвокатів: Шуфрич, його родичі та близькі, а також сторонні особи не можуть внести раніше визначену судами заставу нардепу у розмірі 33,2 млн грн. Причина – запровадженні РНБО персональні санкції проти політика, серед яких блокування активів. Алгоритми банківських платіжних систем або фінансових установ не дозволяють здійснити будь-які грошові перекази, у реквізитах яких зазначено прізвище обвинуваченого, скаржилися адвокати.

«Через запровадженні щодо Шуфрича Н.І. персональні санкції внесення застави на депозитний рахунок є абсолютно неможливим, що в кінцевому рахунку перетворює її із неізоляційного запобіжного заходу в безальтернативне тримання під вартою, а отже є порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини («Право на свободу та особисту недоторканність» – «Главком»)», – ідеться в ухвалі суду.

Крім того, сторона захисту апелювала до суду про незадовільний стан здоров’я у Шуфрича. У вигляді доказів надала копію довідки з медичного центру «Меділенд», де зазначено: 10 квітня 2026 року нардеп отримав оперативне лікування. Наступне дата медогляду була запланована на 17 квітня.

Обвинувачений також повідомив у суді про значне погіршення здоров’я. Це, у свою чергу, як зауважив він, призвело до декількох оперативних втручань. Шуфрич зробив висновок: подальше перебування у СІЗО загрожує його життю та здоров’ю.

Натомість прокурори були проти зміни запобіжного заходу. Вони наголосили на існуванні низки ризиків з боку обвинуваченого: переховування від органів досудового розслідування; незаконне впливання на свідків, експертів; можливість вчинення іншого кримінального правопорушення.

Свої висновки Феміда побудувала на нових доказах, пов’язаних зі станом здоров’я обвинуваченого. Також суд перерахував низку статей Конституції, зокрема, статтю 3, яка гласить: «Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».

«Судом було досліджено надані стороною захисту документи щодо стану здоров’я обвинуваченого Шуфрича Н.І., з яких вбачається, що останньому було здійснено неодноразові оперативні втручання, а також заплановані наступні, внаслідок яких він потребуватиме післяопераційної реабілітації. З огляду на викладене, з урахуванням пункту 5 Конвенції та статті 3 Конституції України, колегія суддів приходить до висновку, що з метою уникнення подальшого погіршення здоров’я обвинуваченого Шуфрича Н.І. та надання йому можливості отримання належної медичної допомоги, згідно встановленими діагнозами, його подальше  безальтернативне утримання під вартою є не можливим», – зазначено в ухвалі суду.

Суд звільнив Шуфрича з СІЗО і відправив його під цілодобовий домашній арешт на два місяці – до 16 червня. Нардепу заборонено залишати власне помешкання на Київщині, за винятком отримання меддопомоги і відвідування укриття під час повітряної тривоги.

Також обвинувачений повинен носити електронний засіб контролю.

Як відомо, у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича. Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

«Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», – йшлося у повідомленні спецслужби.

Тоді ж під час обшуків у нардепа силовики знайшли колекції радянських нагород та кітелі збройних сил Росії.

У лютому 2024 року правоохоронці «нагородили» Шуфрича новою підозрою за фінансування Росгвардії у Криму. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна нардепу компанія заплатила воєнізованій охороні окупантів пів мільйона російських рублів. Гроші пішли за охорону недобудованого профілакторію площею понад 4,5 тис. кв у селищі Сімеїз, який межує з дачею Медведчука.

Після цього підозру за аналогічними подіями у Криму одержав й експомічник Шуфрича В’ячеслав Черепня. Він близько року перебував у СІЗО, а потім у лютому 2025 року суд переглянув міру запобіжного заходу і призначив домашній арешт.

15 вересня 2023 року одіозний політик заїхав до слідчого ізолятора СБУ, де й залишався до 16 квітня 2026 року.

Читайте також:

Читайте також

Петер Мадяр перервав 16-річну епоху правління Віктора Орбана в Угорщині
Чекаємо пана Мадяра в Україні
13 квiтня, 09:03
Експертизи підтвердили протиправні висловлювання підозрюваної
Чекала «прильотів» по Києву та писала Путіну: у Мінкульті викрито прихильницю РФ
30 березня, 12:42
Ганна Петричкович вирішила віддати свій грошовий приз на потреби військових
Найкраща двірничка Львова відмовилася від грошової винагороди на користь ЗСУ (фото)
1 квiтня, 17:03
Генерал-лейтенант РФ Отрощенко
Авіакатастрофа російського Ан-26: загинула військова верхівка на чолі з генерал-лейтенантом
2 квiтня, 16:54
Національний банк оновив офіційний курс валют на 3 квітня 2026 року
Курс валют 3 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
3 квiтня, 07:24
Українці активно користуються кешбеком
Відсьогодні українці почнуть отримувати «Національний кешбек» за лютий
7 квiтня, 15:06
У 2002 році Юрія Гриценка засудили до 22 років позбавлення волі за низку нападів та вбивств.
Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув
16 квiтня, 14:35
Трамп заявив, що США обстріляли та захопили судно під іранським прапором
Трамп заявив, що США обстріляли та захопили судно під іранським прапором
19 квiтня, 23:32
На початку повномасштабного вторгнення Віталій Драновський добровільно став на захист Батьківщини
Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Віталія Драновського
Сьогодні, 09:00

Справа Фаріон. Під будівлею суду зібралися прихильники Зінченка (фото, відео)
Справа Фаріон. Під будівлею суду зібралися прихильники Зінченка (фото, відео)
Викрито масштабний наркобізнес «Хімпром». Що відомо про схему, яку організував громадянин РФ (фото)
Викрито масштабний наркобізнес «Хімпром». Що відомо про схему, яку організував громадянин РФ (фото)
На Дніпропетровщині викрито схему торгівлі людьми, серед потерпілих – неповнолітні
На Дніпропетровщині викрито схему торгівлі людьми, серед потерпілих – неповнолітні
ВАКС залишив чинною підозру Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів
ВАКС залишив чинною підозру Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів
Антикорупційний суд заочно арештував Шурму та його брата
Антикорупційний суд заочно арештував Шурму та його брата

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

