Стало відомо, де в Україні найдовша черга на платні камери у СІЗО

glavcom.ua
Порядок облаштування камер з поліпшеними умовами тримання регулюється наказом Міністерства юстиції від 15 вересня 2023 року
В окремих слідчих ізоляторах черги на поселення у комфортні камери сягають 30 днів

Станом на 10 квітня, у пенітенціарних установах України діяло 89 камер з покращеними умовами тримання, які розраховані на розміщення 225 осіб. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Vip-cервіс у СІЗО. Скільки коштують і як виглядають платні камери в різних регіонах України».

У коментарі «Главкому» заступник міністра юстиції Євген Пікалов повідомив, що порядок облаштування камер з поліпшеними умовами тримання регулюється наказом Міністерства юстиції від 15 вересня 2023 року. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення в установах  Державної кримінально-виконавчої служби України вдалося відкрити 22 платні камери на 70 місць.

«Час очікування платної камери залежить від регіону. Інколи камеру із покращеними умовами можна отримати протягом однієї-двох діб. Максимальний термін очікування платної камери, наприклад, у Хмельницькому та Чернігівському слідчих ізоляторах, складає 30 і більше діб», – розповів високопосадовець.

Кілька слів про «начинку» платних камерах. Вона однакова у всіх СІЗО: ліжка, столи, шафи для одягу та особистих речей. Із побутової техніки – телевізори, мікрохвильові пічки, холодильники, кондиціонери. Також комфорт у цих камерах забезпечують душові кабіни, унітази та електричні водонагрівачі.

Як зазначив у відповіді на запит «Главкома» начальник Хмельницького СІЗО, полковник внутрішньої служби Руслан Сухораб, зароблені кошти спрямовуються для проведення ремонтів у звичайних камерах, облаштування харчоблоку та приміщень для резервного приготування їжі під час блекаутів або сплату комунальних послуг.

Крім того, заступник міністра юстиції Євген Пікалов додав, що кількість платних камер з кожним роком збільшується. Наприклад, протягом перших місяців 2026 року відкрито одну камеру на два місця у Полтавській установі виконання покарань №23.

Нагадаємо, що у травні 2020 року Міністерство юстиції започаткувало «в’язничну реформу» у вигляді відкриття камер з поліпшеними умовами тримання. Як пояснював тодішній міністр Денис Малюська, запровадження платних камер мало на меті: прибрати корупцію (замість хабаря, аби отримати ліпшу камеру, ці кошти офіційно йтимуть у бюджетний спецфонд) і відшукати додаткове фінансування для слідчих ізоляторів.

Загалом, 15 слідчих ізоляторів країни за шість років заробили 52 млн грн на платних камерах.

«Це один з найкращих та найуспішніших проєктів в пенітенціарній системі, я переконана і впевнена в цьому», – так відгукнулася про платні камери у СІЗО колишня заступниця міністра Малюськи, з якою поспілкувався «Главком».

