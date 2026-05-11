Мер Івано-Франківська попередив про загрозу обстрілів

Наталія Порощук
«Реагуємо найближчі три доби на тривоги!»

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав особливо уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги упродовж найближчих трьох днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram. 

«Реагуємо найближчі три доби на тривоги! Є небезпека!», – йдеться у повідомленні.

Про небезпеку, зокрема, попереджають деякі моніторингові телеграм-канали.

«Станом на сьогодні спорядженими та готовими до застосування під час наступної ракетно-дронової атаки по території України перебувають: один борт Ту-160, чотири борти Ту-95мс, три ракетоносії морського базування Заплановано застосування до 40 крилатих/балістичних ракет різних типів. Основні цілі для ураження місто Київ та Дніпро», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 180 бойових зіткнень. Учора противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та чотири ворожі артилерійські системи.

