Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану

glavcom.ua
Центральним питанням між США та Іраном залишається Ормузька протока

Уряд Ірану оголосив про завершення раунду прямих переговорів зі США, що проходили в Пакистані. Ці зустрічі стали найбільш високорівневим діалогом між країнами з часів Ісламської революції 1979 року та першим прямим контактом за понад десять років. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Переговори тривали 14 годин. Американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З іранського боку в діалозі брали участь спікер парламенту Мохаммад Бакер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Тегеран заявив, що переговори продовжаться, незважаючи на наявні «певні розбіжності», проте конкретні дати відновлення діалогу не назвав. Технічні експерти наразі розпочали обмін документами.

Центральним питанням залишається Ормузька протока, через яку проходить 20% світового експорту енергоносіїв. Іран висуває низку жорстких вимог:

  • повний контроль над протокою та запровадження плати за прохід суден;
  • виплата воєнних репарацій;
  • розморожування іранських активів у Катарі та інших іноземних банках (іранські джерела стверджують, що США погодилися на це, проте американські чиновники це заперечують);
  • припинення бойових дій у всьому регіоні, зокрема в Лівані.

Поки в Ісламабаді тривали дискусії, американське командування заявило про підготовку умов для розблокування протоки та початок розмінування. США повідомили, що два їхні військові кораблі вже пройшли через водний шлях. Водночас державні медіа Ірану категорично заперечили факт проходу американських суден.

Адміністрація Дональда Трампа наразі утримується від офіційних коментарів щодо завершення зустрічі та характеру розбіжностей, які заважають остаточному врегулюванню конфлікту. Від результату цих переговорів залежить не лише стабільність світових цін на нафту, а й життєздатність двотижневого перемир’я.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді. 

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.

Раніше президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння. 

Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.

